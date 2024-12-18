Yıldırım Belediyesi Piremir Mahallesi'ne Spor Kompleksi Kazandırıyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Piremir Mahallesi'ne Spor Kompleksi Kazandırıyor

Yıldırım Belediyesi Piremir Mahallesi\'ne Spor Kompleksi Kazandırıyor

Yıldırım Belediyesi, Piremir Mahallesi'nde 9 bin metrekarelik çok amaçlı gençlik ve spor kompleksi inşa ediyor. Spor tesisleri, kadın spor merkezi, kütüphane ve çeşitli spor salonları ile bölge sakinlerine hizmet verecek.

18.12.2024 13:06  Güncelleme: 13:08
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Yıldırım Belediyesi, Piremir Mahallesi'ne 9 bin metrekarelik çok amaçlı gençlik ve spor kompleksi kazandırıyor.

Sporun her alanında önemli projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, Piremir Mahallesi'nde bulunan Pazar yerini sil baştan yenileyerekdört dörtlük bir spor kompleksi kazandırıyor. Zemin katta hizmete devam edecek pazar kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek. Projelendirme çalışmalarının devam ettiği üst kata kazandırılacak 9 bin metrekarelik Piremir Gençlik ve Spor Tesisi'nde kütüphane, kafeterya, kadın spor merkezi, atıcılık, okçuluk, eskrim, jimnastik, karate, judo, masa tenisi antrenman salonları bulunacak. 7'den 70'e bölge sakinlerinin buluşma noktası haline gelecek Piremir Gençlik ve Spor Tesisi, açıldığında Yıldırım'a değer katacak.

Spor Kenti Yıldırım'a 5 yılda 22 spor tesisi kazandırarak vatandaşların kullanımına sunduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Piremir Kapalı Pazar Yeri'ni daha işlevsel bir hale getirdiklerini ifade etti. İlçe sakinlerinin sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için spor yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz,"Hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini Yıldırım'a kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında başta Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere 22 spor tesisini ilçemize kazandırdık. Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde sporu tabana yaymak için çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz. Öte yandan sporda ülkemizi gururlandıran nesiller yetişsin diye tüm hızla çalışıyoruz. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Sporda Parlayan Yıldırımhedefine ulaşacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Piremir Mahallesi'ne Spor Kompleksi Kazandırıyor - Son Dakika

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