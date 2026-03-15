Yıldırım\'da fırınlara denetim

15.03.2026 13:27  Güncelleme: 13:52
Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayında artan gıda tüketimini göz önünde bulundurarak fırınlar ve gıda imalathanelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Hijyen, gramaj ve fiyat uyumluluğu gibi kriterler titizlikle kontrol edildi.

Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayında artan gıda tüketimi nedeniyle ilçe genelindeki fırınlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekmek fırınları, pastaneler ve gıda imalathaneleri titizlikle kontrol edildi.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin gramaj uygunluğu, fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyum ve genel üretim standartları incelendi. Kurallara uymayan işletmeler hakkında ise gerekli yasal işlemler uygulandı. Denetimlerin sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmadığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve bereketin arttığı mübarek bir zaman dilimi. Bu dönemde hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için zabıta ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Fırınlarımızda hijyen koşullarından ürün gramajına kadar birçok başlıkta detaylı denetimler gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

