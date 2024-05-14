Yıldırım Belediyesi ve BESOB İş Birliğiyle İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı Başlıyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi ve BESOB İş Birliğiyle İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı Başlıyor

Yıldırım Belediyesi ve BESOB İş Birliğiyle İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı Başlıyor

Yıldırım Belediyesi ve BESOB iş birliğiyle düzenlenen teknik eğitim kurslarına katılan kursiyerler istihdama kazandırılacak. Eğitimlerini tamamlayanlar kendi alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilecek.

14.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Yıldırım Belediyesi ve BESOB iş birliği ile hayata geçirilen 'istihdam için mesleki eğitim programı' çerçevesinde düzenlenen teknik eğitim kurslarına katılan 90 kursiyerden eğitimlerini tamamlayanlar istihdama kazandırılacak.

Yıldırım Belediyesi, istihdama katkı sağlamak için kurum ve kuruluşlarla iş birliğine devam ediyor. Yıldırım Belediyesi ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ortaklığında düzenlenen teknik eğitim kursları başlıyor. Yıldırım İnovasyon Merkezi'nde düzenlenecek kurslarda, bilgisayar destekli Moda Kalıp Tasarım ve Artistik Çizim, Düz Dikiş Makinesi Konfeksiyon Dikimi, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım branşlarında eğitim görecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, kendi alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilecek.

3 bin 200 kişiye eğitim

Hayatın her alanında olduğu gibi iş konusunda da Yıldırımlıların yanında olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Birçok hemşehrimiz iş ararken, işletmeler de yetişmiş kalifiye eleman bulamamaktan dert yanıyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak temellerini attığımız Sosyal İnovasyon Merkezi'nde iş arayan hemşehrilerimizi önce eğitiyor sonra da eleman arayan işletmeler ile bir araya getirerek istihdama kazandırıyoruz. 2021'den bugüne kadar muhasebe ve lojistikten bilgisayar destekli kalıp hazırlamaya, tekstilden tarım uygulamalarına, 5 ana branşta 44 ayrı modülde 3 bin 394 kişiye eğitim verdik. Eğitim alan kardeşlerimizden ise bin 54'ünü istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra eğitimlerimizden yararlanan birçok gencimizde kendi işini kurdu" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi ve BESOB İş Birliğiyle İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı Başlıyor - Son Dakika

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