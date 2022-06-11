Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı

11.06.2022 15:29
Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı

Kentsel Dönüşüm'de marka projelere imza atan Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 6 blok ve 236 dairenin temel atma törenini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile gerçekleştirdi.

Kentsel Dönüşüm'de marka projelere imza atan Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 6 blok ve 236 dairenin temel atma törenini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile gerçekleştirdi.

Tanıtım törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve davetliler katıldı. Kentsel Dönüşüm'de daha yeni ve nitelikli konutlar kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kentsel Dönüşün denince Kayseri akla gelir. Kayseri'de büyük bir başarı hikayesi vardır. Tüm belediyelerimiz de kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi bu dönemde aldığı hizmetlerde Kayseri'nin en iyi yerlerinden bir haline gelecek. Okullarımız yollarımız parklarımız ve son olarak da kentsel dönüşümle büyük bir çalışma başladı. Burada ilk kez 14 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm yapılıyor. 6 blok 236 daireden oluşuyor. 115 hak sahibimiz burada sevinecek. 38 gecekonduyu yıkarak burada anlaşma yaptık. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Büyük bir emek var burada. 2+1, 3+1, 4+1 daireler olacak. Sadece Yıldırım Beyazıt'a değil Anbar'da, Battalgazi ve Kazım Karabekir'de farklı alanlarda yaptığımız kentsel dönüşümlerle birlikte daha çok yaşanabilir alanlar ortaya çıkıyor. Melikgazi olarak hem temel atmalarımız hem açılışlarımız devam ediyor. Kayseri olarak el ele vererek büyük hizmetler yapacağız. Bu bloklarımızında kazasız belasız tamamlanmasını dilerim" dedi.

Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, "Kayseri çalışmaktan yorulmayan bir il. Temel atmalar ve açılışlar devam ediyor. Temeli atılan konutların hayırla tamamlanmasını diler, hak sahiplerine hayırlı bir şekilde oturmalarını dilerim." diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bugün burada temeli atılan inşatlar hemen tamamlanır inşallah huzurla da otururlar. Belediyemiz birçok yerde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlıca yapıyor. Kentsel dönüşüm Türkiye için kaçınılmaz bir iştir. Eskimiş evlerin yenilenmesi gerekiyor. Lüks değil bir zorunluluktur. Bu zor işe soyunan Mustafa Başkanımızı tebrik eder, hayırla bu konutların tamamlanmasını dilerim." dedi.

Kayseri'de muhteşem işlerin yapıldığını söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, de modern ve lüks daire yaparak vatandaşa sunacak olan Melikgazi Belediyesi'ne teşekkür etti. - KAYSERİ

Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı
Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı
Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı
Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı
Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı
Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı

YORUMLAR
500
AK Parti MKYK üyesi Çalık, Malatya'da tapu sorunu çözülen vatandaşlarla bir araya geldi AK Parti MKYK üyesi Çalık, Malatya'da tapu sorunu çözülen vatandaşlarla bir araya geldi Bitlis'te 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' programı Bitlis'te 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' programı
Kaynak: İHA

Yıldırım Beyazıt, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:30 İrlandalı turist, denizde kalp krizi geçirdi! Olay yerindeki sağlık görevlisi ile bölgedeki bir eczacının müdahalesi işe yaradı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 15:48:20. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım Beyazıt'ta dönüşüm için ilk temel atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement