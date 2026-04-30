Yıldırım\'da 8.3 dönümlük arazide dev kültür merkezi yükselecek

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 8.3 dönümlük arazide yapılması planlanan Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi tanıtıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yürütülen dönüşüm projelerinin yalnızca bina üretmekten ibaret olmadığını, sosyal ve kültürel gelişimi önceleyen bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Ankara Yolu üzerinde Tapu Müdürlüğü ve metro istasyonu yanında daha önce 112 merkezinin bulunduğu alanda yapılacak olan Kültür Merkezinin tanıtımı gerçekleştiren Yılmaz, 2024 seçimlerinde ortaya koydukları "Parlayan bir Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" mottosunu hatırlatarak, "Bizim yaptığımız projeler parsel ya da ada bazlı değil; mahalle ölçeğini aşan, kentin bütününe hitap eden projelerdir" dedi.

Kentsel dönüşümde yeni ölçek

Yılmaz, Ankara Caddesi'nin altında 5 milyon metrekarelik alanda mülkiyet sorunlarını çözüp dönüşüm sürecini başlattıklarını, ayrıca Gökdere ile Hacıvat Deresi arasında 13 mahalleyi kapsayan 4,5 milyon metrekarelik yeni bir planlama yürüttüklerini açıkladı. Dairesel dönüşümün kısır döngü olduğunu bildiklerini vurgulayan Yılmaz, "Biz hiçbir zaman şehrin merkezine beton binaları koymadık; insanı merkeze aldık" ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz, dönüşümün ilk adımını Mümine Şerbet Uyumayan Kütüphanesi ile attıklarını, bugün ilçede altı kütüphaneye ulaştıklarını ve üye sayısının 100 bine yaklaştığını belirtti. Spor tesisleri, gençlik merkezleri, kadın kooperatifleri ve sanat merkezleriyle dönüşümün kültürle içini doldurduklarını söyledi.

Belediye bütçesinden doğrudan kaynak kullanılmadan yapılacak

Tanıtımı yapılan yeni Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi hakkında bilgi veren Yılmaz, 8.304 metrekarelik alanda inşa edilecek projenin 800 kişilik konferans salonu, nikah salonları, çok amaçlı salon, meslek edindirme kursları, 350 araçlık otopark, kafe, ofisler ve kuyumcular çarşısını içereceğini açıkladı. Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımın belediye bütçesinden doğrudan kaynak çıkmadan gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, "Bu proje Bursa'nın kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacak" dedi.

Proje kapsamında Ankara Caddesi'ne alternatif ulaşım aksları oluşturulacağını, metro bağlantılarının güçlendirileceğini ve trafik düzenlemelerinin yapılacağını da aktaran Yılmaz, ruhsatlandırma ve hafriyat süreçlerinin tamamlandığını, inşaatın başladığını duyurdu. - BURSA