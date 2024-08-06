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Yıldırım'da Sokaklar Şenlendi

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Yıldırım Belediyesi, yaz boyunca 15 mahallede düzenleyeceği şenliklerde yaklaşık 15 bin çocuğu, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla buluşturacak.

06.08.2024 15:25  Güncelleme: 15:53
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Yıldırım'da sokaklar şenlendi

BURSA - Yıldırım Belediyesi, yaz boyunca 15 mahallede düzenleyeceği şenliklerde yaklaşık 15 bin çocuğu, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla buluşturacak.

Yıldırım Belediyesi'nin, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara öğretilerek sevdirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğu 'Yaz Mahalle Şenlikleri' tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce çocuğun keyifli vakit geçirdiği 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nin 8'inci durağı Temenyeri Parkı oldu. Etkinliğe katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, binlerce çocuğun tatlı heyecanına ortak oldu. Çocuklar, seksek, halat çekme, yağ satarım bal satarım, sandalye kapmaca, hulahop, ip atlama, halka çevirme, çuval yarışı renkli top, drama gibi doyasıya eğlenirken, Anadolu Masalları ile de eğlenirken öğrendiler. Yaz Mahalle Şenliği, Yıldırım'ın diğer mahallelerinde de önümüzdeki günlerde devam edecek. Çocuklara sokak oyunlarını öğreterek sevdirmek için mahallelerde geleneksel sokak oyunlarını yaşattıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kültürel zenginliklerimizi barındıran etkinlikler ile evlatlarımızın özlerine sadık kalmaları ve içinde bulundukları çağın donanımına uygun etkinliklerle eğlenmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Çocuklara özel hizmet

Hayata geçirdikleri projelerle insana dokunan hizmetler ürettiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, "Projelerimizde geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik hizmetleri ayrı değerlendiriyor ve uyguluyoruz. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlamak için Kış ve Yaz Spor Okulları düzenliyoruz. Bu eğitimlerle binlerce çocuğumuz sporla buluşma imkanı buluyor. Ayrıca ilçemize çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri parklar kazandırıyoruz. Ailelerimiz ve çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmesi için yapmış olduğumuz aktivitelerimizi sürdürüyoruz. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi ile Yıldırımlı binlerce çocuğumuzu bilim ve sanatla buluşturuyoruz" dedi.

Yıldırım\'da Sokaklar Şenlendi
Kaynak: İHA

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