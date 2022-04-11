Yıldırım'da su kesintisi - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılacak çalışmalar neticesinde Vakıf Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi, Vezüv Sokak, 2. Varoğlu Sokak ve civarında 10.04.2022 ile 21.04.2022 tarihleri arasında 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" denildi. - BURSA