BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi Akdeğirmen Sokak ve civarında 09 Şubat 2025 tarihinde (PAZAR) 11: 00-14: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA
Son Dakika › Yerel › Yıldırım'da Su Kesintisi Duyurusu - Son Dakika
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