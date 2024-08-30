Yıldırım'da 'Zafer' coşkusu - Son Dakika
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Yıldırım'da 'Zafer' coşkusu

Yıldırım\'da \'Zafer\' coşkusu

Yıldırım Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutladı. Etkinlikler kapsamında zafer yürüyüşü, tarih sergisi, mehter takımı ve konser düzenlendi. Yıldırım Belediye Başkanı, zaferin önemini vurgulayarak Türkiye'nin gücünü artırmak için birlikte adımlar atacaklarını belirtti.

30.08.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Yıldırım'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle bayram coşkusu tüm ilçeyi sardı.

Yıldırım Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım ilçe Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşların katıldığı 30 Ağustos programları kapsamında Gökdere Meydanı'ndan Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'na zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Ardından protokol ve misafirler Ahmet Taner Kışlalı Meydanı'nda 'Malazgirt'ten Büyük Taarruza Tarih Tüneli ve Sergisi'ni ziyaret etti. Meydanda düzenlenen mehter takımı ve erguvan halk dansları gösterisi, Dj performansı ve Sanatçı Cengiz Ateş'in zafer konseri ile Yıldırımlılar unutulmayacak bir Zafer Bayramı yaşadı.

Zaferin izinde

30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'nin milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yüce milletimizin tarihi büyük zaferlerle doludur. Ancak ağustos ayı zaferler ayı olarak tarihimizde ayrı bir yere sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi "Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir." Türk Milleti'nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle milletimiz, iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye Yüzyılı inşasının arkasında yine aynı sarsılmaz irade vardır. Hep birlikte atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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