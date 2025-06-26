Yıldırım Belediyesi'nin özel bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için ilçeye kazandıracağı Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi yüzde 80 tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi, 'engelsiz şehir Yıldırım' vizyonu kapsamında ilçeye önemli bir merkez daha kazandırıyor. Özel ihtiyaç sahibi bireylerin tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlan Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi'nde inşaat çalışmaları yüzde 80 oranında tamamlandı. 5 bin 305 metrekarelik tesisin bünyesinde; hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog odaları, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu gibi birimler yer alacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, düşünce ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı, yardım alanı ve sınıflar yer alacak.

Yıldırım'da engel kavramını kabul etmediklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sevginin, hizmetin önünde hiçbir engel yok. Özel ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, onların mutluluğuna katkı sağlayacak tesisimiz spordan sanata, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar engelsiz insanlarımızın tüm beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek. Aileleri ile birlikte hem öğrenip hem eğelenebilecekleri bir evleri olacak. Bu bizim kamu vatandaş iş birliğiyle ilçemize kazandırdığımız bir proje. Bu vesileyle Yıldırım'a katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA