Yıldırım'ı minikler oyun şenliğinde buluştu - Son Dakika
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Yıldırım'ı minikler oyun şenliğinde buluştu

12.06.2022 15:16
Yıldırım'ı minikler oyun şenliğinde buluştu

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Müftülüğü paydaşlığında düzenlenen 'Kadim Oyunlar Şenliği'nde geleneksel oyunlar yaşatılırken minikler doyasıya eğlendi.

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Müftülüğü paydaşlığında düzenlenen 'Kadim Oyunlar Şenliği'nde geleneksel oyunlar yaşatılırken minikler doyasıya eğlendi.

Diyanet İşleri tarafından ülke genelinde Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik 'Kadim Oyunlar Şenliği' başlatıldı. Bu çerçevede Yıldırım Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 Yaş Grubu ve İhtiyaç Odaklı Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerin katılımıyla 'Kadim Oyunlar Şenliği' düzenlendi. Kadim Oyunlar Şenliği'ne Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, İl Müftü Vekili Faruk Güneş, Yıldırım İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Kuran Kursu öğreticileri, çocuklar ve velileri katıldı. Mimar Sinan Sağlık Parkı'nda organize edilen şenlikte seksek, ip atlama ve körebe gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunları büyüklerinden öğrenme imkanı bulan çocuklar, çeşitli oyunlar oynayıp doyasıya eğlendiler.

Şehri imar ederken nesli de ihya etmenin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak bizler belediyecilik hizmetini sadece yol, kaldırım, park, bahçe, bina yapmak olarak değil; kültürel mirasımızı, medeniyet havzamızın değerlerini gelecek nesillere aktarmak; kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gönülleri imar etmek; bu ülkenin değerlerini ilçemizle buluşturarak geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek; zamanın idrakinde ve kendisini tanımlayabilen, çağın hastalıklarına yenilmeyen, dünyayı algılayabilen medeniyetin değerlerine vakıf bir nesil yetiştirmek olarak görüyoruz. Şehirleri imar ederken nesli de ihya etmeye gayret ediyoruz. Bu nedenle önce insan, önce nesillerin ihyası diyoruz. Gelecek nesillerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Evlatlarımıza daha güzel bir kent bırakmak adına tüm kurumlarımızla ortak akılla çalışmayı sürdüreceğiz. Ben evlatlarımızı kutluyorum ve onları böyle güzel yetiştirme gayreti içerisinde olan ailelerini de kutluyorum" dedi. Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, "Çocuklarımıza sevgiyi, paylaşmayı, kardeşliği, anaya babaya hürmeti, vatanına, bayrağına, ezanına saygıyı kazandırmak istiyoruz. Bu açıdan Kuran Kurslarımız önemli bir görevi icra ediyorlar. Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, güvenlikten eğitime, altyapıdan kültür sanat faaliyetlerine kadar çok önemli işlere imza atıyorlar. Ben bu duygu ve düşüncelerle gayretle çalışan Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı kutluyorum ve başta yavrularımızı kurslarımıza gönderen anne ve babalara, onları eğiten hocalarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Yıldırım İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, "Kadim oyunlardan faydalanarak, çocuğun eğlenmesi ve merakını gidermesi, çocukların gelişimi ve eğitimi ile özellikle yeni nesillere kültürel değerlerin aktarımına destek olunması amaçlanmaktadır. Bu eğitimlerde görev alan bütün öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi kutluyorum. Onlara destek olan kıymetli velilerine anne babalarına hassaten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından minikler, gün boyunca düzenlenen etkinliklerle halat çekme, sandalye kapma, mendil kapmaca, uçak uçurma, çuval yarışı gibi oyunlar ile doyasıya eğlendi. Program çocuklara başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - BURSA

Yıldırım'ı minikler oyun şenliğinde buluştu
Yıldırım'ı minikler oyun şenliğinde buluştu
Yıldırım'ı minikler oyun şenliğinde buluştu
Yıldırım'ı minikler oyun şenliğinde buluştu
Yıldırım'ı minikler oyun şenliğinde buluştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım'ı minikler oyun şenliğinde buluştu - Son Dakika

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