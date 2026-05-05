Yıldırımlı çocuklar Hacivat ve Karagözle buluştu

05.05.2026 13:17  Güncelleme: 13:18
Yıldırım Belediyesi, çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesi için birbirinden değerli etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesi için birbirinden değerli etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Adile Naşit Tiyatrosu'nda çocukları her hafta ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturan Yıldırım Belediyesi son olarak Hacivat ve Karagöz oyununu sahneye taşıdı. Kültürümüzde önemli bir yeri olan ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bulunan Hacivat ve Karagöz oyunu büyük beğeni topladı. Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu boyunca her pazar günü Adile Naşit Tiyatrosu'nda farklı bir çocuk oyununu ücretsiz olarak sergilemeye devam edecek.

Her hafta bir oyun

Çocuklara yönelik kültür-sanat etkinliklerinin önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da yetişen her çocuğumuzun kültürle ve sanatla buluşmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın hem keyif alacağı hem de ufkunu geliştirecek etkinliklerle onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Tiyatro, çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştiriyor, algılarını güçlendiriyor. Bu yüzden Adile Naşit Tiyatrosu'nda her hafta farklı bir oyunu çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

