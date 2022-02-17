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Yılların keyfi ile yine Porsuk kenarında - Son Dakika

Yılların keyfi ile yine Porsuk kenarında

17.02.2022 11:02
Yılların keyfi ile yine Porsuk kenarında

Eskişehir Porsuk Çayı'nda yıllardır balık tutma keyfi yaşadığını anlatan Hakkı Yılmaz, buzların erimesi ve havaların düzelmesi ile oltasını atarak yeniden aynı keyfi yaşamaktan mutlu olduğunu anlattı.

Eskişehir Porsuk Çayı'nda yıllardır balık tutma keyfi yaşadığını anlatan Hakkı Yılmaz, buzların erimesi ve havaların düzelmesi ile oltasını atarak yeniden aynı keyfi yaşamaktan mutlu olduğunu anlattı.

Şiddetli soğuklar sebebi ile uzun süre yüzeyi buz tutan Porsuk Çayı, son günlerde havalarda yaşanan sıcaklık artışından dolayı eski durumuna döndü. Sıcak ve güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen amatör balıkçı Hakkı Yılmaz, Porsuk Çayı kenarında sandalye ve oltasını alarak hem balık tutma zevkini hem de güzel havanın tadını çıkardı. Çocukluğundan beri balık tutmaya büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu belirten Yılmaz, Porsuk üzerinde yer alan buzların erimesiyle birlikte kendisini hemen çay kenarına attığını söyledi. Yılmaz, "Eskiden farklı yerlere balık tutmaya da giderdim. Şimdi yaşımdan ve evime yakın olmasından dolayı buraya geliyorum. Emekliliğimi böyle değerlendirmeye çalışıyorum. Buzların erimesini ve havaların ısınmasını bekliyorduk. Bugün çok güzel bir hava var. Buraya gelerek olta atıp biraz Porsuk Çayı manzarasının keyfini çıkarıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Yılların keyfi ile yine Porsuk kenarında
Yılların keyfi ile yine Porsuk kenarında

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Porsuk çayı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yılların keyfi ile yine Porsuk kenarında - Son Dakika


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