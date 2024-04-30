Başkan Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Başkan Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Başkan Avukat Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "1 Mayıs, alın teridir, emektir, direniştir, özgürlüktür.

30.04.2024 15:49  Güncelleme: 15:52
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Başkan Avukat Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "1 Mayıs, alın teridir, emektir, direniştir, özgürlüktür. 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramıdır" ifadesine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü mesajında, "1 Mayıs; alın teridir, emektir, direniştir, özgürlüktür. 1 Mayıs; işçinin, emekçinin bayramıdır.

Belediye Başkanı olarak, her zaman işçi haklarının ve emeğin değerinin bilincindeyim. Şehrimizin her köşesinde emeğiyle var olan işçi kardeşim ile birlikte, omuz omuza çalışmaktan vazgeçmeyeceğim.

İşçi kardeşlerimiz, emekleriyle gece-gündüz demeden çalışarak, şehrimize ve ülkemize büyük katkılar sağlıyor. Bu özverili çalışmaları ve alın teri değeri hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür.

Bizler, işçi haklarının korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda her zaman yüksek duyarlılık gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. İşçi kardeşlerimin haklarını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 1 Mayıs, sadece hak talep etme günü değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik günüdür. Bu özel gün vesilesiyle birbirimize daha çok kenetlenmeli ve dayanışma ruhumuzu pekiştirmeliyiz. Bugün, emeğin ve işçi mücadelesinin simgesi olan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu işçi ve emekçi kardeşlerimle birlikte yaşıyoruz. Tüm işçi kardeşlerimin ve emekçi vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, 1 Mayıs, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Umut Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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