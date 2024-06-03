Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Pazar günü Şehitkamil'deki 11 kırsal mahalleyi ziyaret ederek yurttaşların taleplerini yerinde dinledi ve sorunlara anında çözüm arayışına girdi. Başkan Yılmaz, "Güzel bir Pazar günü. 11 köy gezdik bugün. 11 köyde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Birlikte yöneteceğiz Şehitkamil'i, söz verdiğimiz gibi" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, Ağaçlı Boyno, Yeşilce, Yeni Şarkaya, Sarılar, İskenderli, Atalar, Bayatlı, Yamaçoba, Acaroba, Cerityeniyapan ve Eski Şarkaya kırsal mahallelerini ziyaret etti. Bu ziyaretler sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yılmaz, Şehitkamil'i birlikte yönetme sözünü yineledi.

"Eşit ve adil hizmet"

Başkan Yılmaz, konuşmasında kırsal mahallelerin çocuklarının şehirdeki çocuklar gibi imkanlara kolayca ulaşabilmesini amaçladıklarını vurguladı. "Bizim mahallenin çocukları, bir şeylere kolay ulaşırken, sizin çocuklarınızın da aynı şekilde bir şeylere kolay ulaşmasını istiyoruz" diyen Yılmaz, kırsal alanlarda uygulamayı planladıkları hizmetleri anlattı.

"Ücretsiz dondurma arabaları, gezici tiyatro, gezici sinema, spor sahası"

Başkan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Komplesi bölümünde dondurma arabaları yaptırdıklarını ve bu arabaların kırsal mahallelere gelerek çocuklara ücretsiz dondurma dağıtacağını söyledi. Yaz aylarında gezici tiyatrolar ve sinema gösterimleri düzenlemeyi planladıklarını da aktaran Başkan Yılmaz, bu etkinliklerin köy birlikteliğini pekiştireceğini ifade etti. Umut Yılmaz, kırsal mahalleler arasında futbol sahaları inşa ederek çocukların ve gençlerin spor yapmasına katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

"Amacımız oy hesabı değil, hizmet"

Başkan Yılmaz, yaptıkları hizmetlerin oy hesabıyla değil, hizmet amacıyla yapıldığını vurguladı. Yılmaz, "Bizim amacımız bu. Bunu da oy hesabıyla yapmıyoruz" dedi.

"Vatandaşların taleplerini dinledi"

Ziyaretler sırasında mahalle sakinlerine yönelik, "Bizim yapabileceğimiz, görmediğimiz, bizden talebiniz nedir? Bize anlatın ki biz de yerinde duyalım, yerinde görelim" ifadelerini kullanan Başkan Yılmaz, tüm talepleri dikkatle dinledi ve not aldı.

Başkan Avukat Umut Yılmaz, ziyaret ettiği her mahallede yaşlılar ve çocuklarla da özel olarak ilgilendi ve çocuklara çeşitli hediyeler armağan etti. Başkan Yılmaz'ın kırsal mahalle ziyaretleri, halk tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı. - GAZİANTEP