Yılmaz, başarılı kursiyerlere sertifikalarını takdim etti

Şehitkamil Belediyesi Aile Merkezlerinde okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler Başkan Umut Yılmaz'ın katılımıyla sertifikalarını aldı. Kursiyerlere başarılar dileyen Yılmaz, hayat boyu yanlarında olacaklarını söyledi.

2024-2025 eğitim öğretim döneminde Şehitkamil Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri ve iş birliğiyle 16 aile merkezinde, 6 ay süren okuma yazma kursları sertifika töreni ile sona erdi. Şehitkamil Belediyesi öğretmenleri ve AÇEV gönüllüleri tarafından verilen eğitimlerde 62 kadın katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifikaları Yılmaz, takdim etti

Bedi İncetahtacı Aile Merkezi'nde düzenlenen törene Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Cuma Hava, Burak Kaya, Sait Yalçın ile öğretmenler, kursiyerler ve yakınları katıldı. Eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını bizzat teslim eden Yılmaz, gayretlerinden dolayı tebrik etti.

"Her zaman yanınızdayız"

Yılmaz, eğitimin her alanında her zaman vatandaşların yanında olacaklarını belirterek, "şartlar ne olursa olsun, gelip burada dersler aldınız ve okuma yazma öğrendiniz. Okumanın yaşının olmadığını bize gösterdiniz çok teşekkür ederim. Bunun faydasını bir ömür göreceksiniz. Biz Şehitkamil Belediyesi olarak, her zaman sizlerin yanındayız. Aile Merkezlerimizde çeşitli kursların yanında okuma-yazma kurslarımız da devam edecek. Hepinizi gayretlerinizden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - GAZİANTEP