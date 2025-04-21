Yılmaz, bir günde 4 mahalle ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Beyreli, Bozobası, Kabasakız ve Tokdemir mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerin sorun ve taleplerini bizzat yerinde tespit eden Yılmaz, "Allah'ın izniyle çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Halkımızla ele ele tüm sorunların üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üretmek için gerçekleştirdiği halk buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. 1 yıllık görev süresince Şehitkamil'de adım atmadık yer bırakmayan Yılmaz, son olarak Beyreli, Bozobası, Kabasakız ve Tokdemir mahalleleriniziyaret etti.

Bir günde 4 mahalle ziyareti

Başkan Yılmaz, gittiği bölgelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet ederek, hasret gideren Yılmaz, sorun ve taleplerini de dinledi. Yılmaz'a, bir güne 4 mahalle ziyareti sığdırdığı programa meclis üyeleri ve belediye amirleri de eşlik etti.

Çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok

Yılmaz, gittiği mahallelerde gencinden yaşlısına herkesle yakından ilgilendi. Kadın erkek demeden her yaş grubunun sorun ve taleplerini dinleyerek gerekli notlarını alan Yılmaz, sorunların kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını müjdeledi. Yılmaz, el ele verdikten sonra çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına dikkat çekti.

"Sorunları en hızlı o sorunu yaşayanlarla çözeriz"

Yılmaz, kırsalda ve kent merkezinde sık sık vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. "Sorunları en hızlı çözmenin yolu, o sorunu yaşayanlarla bir araya gelmektir" diyen Yılmaz, "Çok şükür geriden kalan 1 yılda adım attığımız her sokakta içecek bir çayımız var. Vatandaşlarımız sevgiyle kucaklayıp, bağrına basıyor. Biz de gece gündüz çalışarak bu ilgiye layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah hep söylediğimiz gibi el birliğiyle Şehitkamil'imizi mutlu ve huzurlu bir kent haline getireceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP