Yılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
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Yerel

Yılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Yılmaz\'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09.01.2025 18:12  Güncelleme: 18:13
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, gazeteciliğin demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda basın özgürlüğüne dikkat çekti. Gazetecilik faaliyetlerinin demokrasi içerisinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bir ülkede eğer gazeteciler özgürce, sansür ve otosansür uygulamadan halkın haber hakkı için çalışabiliyorsa o ülkede özgürlük ve demokrasi var demektir. Halkın doğru haber almasını sağlayan, kamuoyunun vicdanı olan, gerçeklere ayna tutan medya ne kadar özgürse, o ülkenin demokrasisi de o kadar güçlüdür" dedi.

"Gazeteciler, en yakın mesai arkadaşlarımızdır"

"Gazetecilik dünyanın en zor ve aynı zamanda onurlu mesleğidir" diyen Yılmaz, gazetecilerin vatandaş ile yönetim arasında bir köprü görevi üstlendiğini de belirterek, "Basın emekçilerimiz, bizim de en yakın mesai arkadaşlarımızdır. Yaptıkları haber ve yorumlarıyla halkımızın sorunlarını dile getiriyor. Bu sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabiliyoruz. Bu sebepten dolayı gazetecilik faaliyetlerinin kutsal olduğuna inanıyor, insan var oldukça yaşayacak bu mesleğin değerli emekçilerinin gününü tebrik ediyorum. Toplumu aydınlatan ve halkın haber alma hakkını yerine getirebilmek için zor şartlar altında mücadele eden tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılmaz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

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