Yılmaz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika
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Yerel

Yılmaz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Yılmaz\'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

02.12.2024 16:31  Güncelleme: 16:32
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, "Engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, önündeki engelleri kaldırmak sosyal devlet ilkesinin gerekliliğidir. Bu anlayışla engelli bireylerin tüm hak ve hizmetlere erişebilmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sosyal adaletin ve sosyal demokrasinin görünür olabileceği en önemli toplumsal alanlardan birisi engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve onların refahı, mutluluğudur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları karşılarken, engelli bireylerin ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulundurduklarını belirtti. Asıl engelin de zihinlerde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin elde ettikleri başarılar hepimiz büyük umut olmuştur. Bize düşen de gerekli ortamları ve şartları sağlamak. Engelli bireylerimiz, hayata eşit şartlarda hazırlanmasıdır. Bu kapsamda Şehitkamil Belediyesi olarak engelli bireylerimiz ile sürekli olarak iletişim halinde olup, taleplerine hızlı cevap vermekteyiz. Bunların olumlu geri dönüşleri almak da bizlere büyük motivasyon sağlıyor. Tabii diğer taraftan engellere mücadele etmek bir kurum ya da birkaç kişi ile olacak iş değil. Toplum olarak hepimizin birer engelli adayı olduğumuzun bilincini benimseyip, onların hayatta karşılaştıkları zorlukları beraber gidermeliyiz. Yarın çok geç olmadan, bugün hemen gerekli duyarlılığı göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle her şeye rağmen bütün engelleri aşma azmine ve kararlılığına sahip tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılmaz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

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