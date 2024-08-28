Yılmaz\'dan Antep fıstığına önemli çözüm önerisi

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Antep fıstığında yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri ile dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentin ziraat odaları başkanlarını ağırladı. Çiftçilerin taleplerini dinleyen Yılmaz, her zaman yanında olduklarını ifade ederek, Güneydoğu Birlik ve Tekel Fabrikası'nın yine açılması noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın Antep fıstığı üreticilerine yönelik yaptığı açıklamalarının ardından ziraat odaları başkanları Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Gaziantep İl Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit başkanlığında, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özer, Yavuzeli Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Karkamış Ziraat Odası Başkanı İdris Bozkurt, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Başkan Yılmaz'la görüşerek çiftçinin yaşadığı sorunları anlattı.

"Antep fıstığı üreticisi mutsuz"

Kent tarımının tüm yönleriyle masaya yatırıldığı ziyarette Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, göreve başlamadan önce dile getirdiği gibi çiftçinin mutluluğa ve huzura kavuşması için ne gerekiyorsa yapacaklarının sözünü verdi. Yılmaz, Antepfıstığı üreticilerinin mutsuz olduğunu kaydetti. 15 yılda yetişen bir fıstık ağacının bugün değersizleştirildiğini aktaran Yılmaz, "Fıstık bu şekilde giderse üretici de sokağa atacak, tüccarlar da artık almayacak. Çünkü istikrar yok. Taban fiyatı olmayan bir şeyin istikrarı olmaz. Güneydoğu Birlik kapatılırken bugünleri görerek itiraz ettik. Geldiğimiz noktada maalesef biz haklı çıktık" dedi.

"Siz çağrıda bulunun, biz protokol imzalayalım"

Belediyelerin fıstık alımının çözüm olmadığını, üreticiye bir fayda sağlamayacağını vurgulayan Başkan Umut Yılmaz, Gaziantep'teki tüm ziraat odalarının Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Güneydoğu Birlik) Tekel'in yeniden açılması ve Antepfıstığı Lisanslı Depo kurulması için çağrıda bulunmalarını istedi. Büyükşehir ve Şahinbey Belediyesi'ne de fıstık alımı konusunda çağrısını yineleyen Başkan Yılmaz, ortak imzalanacak bir protokol ile konuyu Tarım Bakanlığı'na taşıyacağının sözünü verdi.

"Çiftçinin gözbebeğine değer vermiyorlar"

Kapatılan Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Güneydoğu Birlik) Tekel Fabrikası'nın kent tarımı bitirmeye yönelik gelişmeler olduğunu kaydeden Yılmaz, bu işletmelerin yeniden açılmasını gerektiğini belirtti. Yılmaz, bu konuda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyleyerek, "Kaderine terk edilen çiftçimize sahip çıkmamız, önündeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Pandemi sürecinde önemini çok iyi anladık ancak gelinen noktada bunları görmezden gelenlerle karşı karşıyayız. Çiftçilerimizin ürettiği her şeyleri onların göz bebeği. Ama göz bebeklerine sahip çıkılmıyor. Değeri verilmiyor. Yarın çok geç olmadan bugün hemen bu soruna eğilip, çözüme kavuşturulması gerekiyor. Biz Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanında olacağımızın sözünü verdik ve yanlarındayız" şeklinde konuştu.

"Güneydoğu birlik kurulsun, çiftçi rahat etsin"

Üreticiden Antep fıstığı alımı yapan Büyükşehir ve Şahinbey Belediyelerine bir kez daha çağrıda bulunan Yılmaz, "Bu yıl 500 bin ton rekolte açıklandı. Belediyeler de bunun hepsini alamaz. Bugünü kurtarmakla bu iş çözüme kavuşamayacak. Geçmişte somut örneği de var. Gelin hep beraber Güneydoğu Birlik'in yeniden kurulması için bir protokol yapalım ve konuyu Ankara'ya taşıyalım. Güneydoğu Birlik, yeniden açılsın, fıstıkta taban fiyat belirlensin ve çiftçilerimiz gözü gibi baktığı fıstığı keyifle üretsin" diye konuştu.

Yılmaz çiftçinin yanında

Son günlerde kent gündeminde tartışmalara yol açan belediyelerin Antep fıstığı alımına ilişkin endişe ve beklentilerini Başkan Yılmaz'a aktaran Ziraat Odaları Başkanları, bu alımının günü kurtarmaya yönelik olduğunu belirtti. Sadece kavlak fıstık alımı gerçekleştiğini anlatan başkanlar, bunun günü kurtarmaya yönelik bir adım olduğunu gerçek bir çözüm beklediklerini ifade ederek, çiftçinin her zaman yanında olduğunu hissettiren Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP