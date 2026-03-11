Yılmaz'dan Beykent'e ziyaret - Son Dakika
Yılmaz\'dan Beykent\'e ziyaret
11.03.2026 10:40  Güncelleme: 10:42
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Beykent Mahallesi'ni ziyaret ederek bölge sakinleri ile bir araya geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Beykent Mahallesi'ni ziyaret ederek bölge sakinleri ile bir araya geldi. Mahallede sokak sokak gezen Yılmaz, talep ve önerileri dinledi. Yılmaz, ilçe genelinde sosyal, kültürel ve sportif projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Beykent Mahallesi'nde gün boyunca vatandaşlarla iç içe olan Başkan Yılmaz, mahallede yürütülen ve planlanan çalışmalarla ilgili de incelemelerde bulundu. Proje alanlarını yerinde inceleyen Yılmaz, mahallede yapılması planlanan yatırımlarla ilgili ekiplerinden bilgi aldı. Ziyaret sırasında esnafla da bir araya gelen Yılmaz, esnafın şehir ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.

"İhtiyaçları yerinde tespit ediyoruz"

Beykent Mahallesi'nde vatandaşlarla kurdukları güçlü bağın önemine değinen Yılmaz, Şehitkamil'i birlikte yönetme anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Yılmaz, mahalle ziyaretlerinin sadece bir buluşma olmadığını, aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görme ve çözüm üretme fırsatı sunduğunu belirtti. Yılmaz, "Şehitkamil'imizin her mahallesinde olduğu gibi Beykent'te de hemşerilerimizle gönül gönüle olmaya, esnafımızla, gençlerimizle ve çocuklarımızla iç içe yürümeye devam ediyoruz. Bizim için en kıymetli olan şey vatandaşlarımızla kurduğumuz samimi bağdır. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel bir Şehitkamil için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Projeler birer birer hayata geçirilecek

Mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yılmaz, özellikle çocuklar ve gençlerle bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini ifade ederek, geleceğin teminatı olan gençler için sosyal, kültürel ve sportif projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

