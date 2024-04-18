Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan\'da çocukları etkinliklere davet ediyor

Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ücretsiz organize edilecek, yüzme etkinliği, resim sergisi, konser ve tiyatro etkinliklerine tüm çocukları davet etti.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek 4 farklı etkinlik organize edilecek. İlk organizasyon, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü ve 21 Nisan 2024 Pazar günü Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda yapılacak. 22 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 18.00'da Şehitkamil Sanat Galerisi'nde "Çocuk Resim Sergisi" açılışı yapılacak.

23 Nisan Salı 2024 günü saat 11.00, 14.00 ve 16.00'da 3 farklı seansta Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Küçük Prens Çocuk Tiyatrosu" sahnelenecek. 23 Nisan Salı 2024 günü saat 19.00'da Şehitkamil Sanat Merkezi'nde "Çocuk Orkestrası 23 Nisan Özel Konseri" icra edilecek.

"Sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız"

Tüm organizasyonların ücretsiz düzenleneceğini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Şehitkamil Belediyesi olarak çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımız için birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladık. Çocuklar, bayram gününü bizimle paylaşmak için ailenizle gelip, etkinliklerimize katılabilirsiniz. Unutulmaz bir 23 Nisan gününü birlikte geçirmek için sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP