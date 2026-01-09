Yılmaz\'dan evi yanan Kömek ailesine anlamlı ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 22 Kasım'da gece yarısı evlerinde çıkan yangın sonucu büyük mağduriyet yaşayan Kömek ailesini ilk günden itibaren yalnız bırakmadı. Yangının hemen ardından 25 Kasım'da aileyi ziyaret eden Yılmaz, belediye ekiplerine anında onarım talimatı verdi. Kısa sürede tamamlanan evi ziyaret eden Yılmaz, aile ile çay içip, sohbet etti.

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesine bağlı Çıksorut Mahallesi'nde 22 Kasım'da gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yangın sonucu ev kullanılamaz duruma geldi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, olayı duyar duymaz 25 Kasım'da aileyi ziyaret ederek, evlerinin onarılacağını bildirerek, ekiplere anında talimat verdi. Ekipler, evde oluşan hasarın giderilmesi için hızlı bir şekilde çalışma başlattı. Kısa sürede tamamlanan onarım çalışmalarının ardından Kömek ailesi yaklaşık üç hafta önce yeniden evlerine kavuştu.

Yılmaz'dan sürpriz ziyaret

Aradan geçen sürenin ardından Başkan Yılmaz, önceki akşam Kömek ailesini bir kez daha ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini yineledi. Aile ile çay içip sohbet eden Yılmaz, evde herhangi bir eksik ya da ihtiyaç olup olmadığını sordu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, aile bireyleriyle yakından ilgilenen Yılmaz, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Berkin'e özel teşekkür

Ziyarette çocukları da unutmayan Başkan Yılmaz, sürpriz hediyeler verdi. Özellikle yangını fark ederek ailesini uyaran daha büyük bir facianın önüne geçen 6 yaşındaki Berkin ile yakından ilgilenen Yılmaz, küçük Berkin'le sohbet ederek gösterdiği dikkat ve cesaretten dolayı teşekkür etti, Berkin'in davranışının büyük bir duyarlılık örneği olduğunu vurguladı.

Zor günde de güzel günde de bir aradayız

Yılmaz, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığını belirterek, "Bizler Şehitkamil'de zor günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Yangın, afet ya da herhangi bir mağduriyet yaşandığında hemşerilerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Bugün de Kömek ailemizin yanında olmaktan mutluluk duyduk. Şehitkamil'de hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmesine razı değiliz, olmayacağız da. Zor günlerde de, güzel günlerde de hep bir aradayız. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın" dedi.

Anne Mesude Kömek de kendilerini ilk günden beri yalnız bırakmayan Başkan Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP