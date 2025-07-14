Yılmaz\'dan Gaziantep FK taraftarlarına vefa dolu jest

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü'ne gönül vermiş taraftar gruplarının her daim yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Taraftarlara verdiği tatil sözünü yerine getiren Yılmaz, Gaziantep FK taraftar gruplarını Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan Burnaz Plajı'na götürerek günü taraftarlarla birlikte geçirdi.

Göreve geldiği günden bu yana kentte spora ve sporcuya verdiği destekle dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bu kez de taraftarlarla birlikte sosyal bir etkinliğe imza attı. Yılmaz, kırmızı siyahlı takıma gönül veren taraftarlarla birlikte günübirlik Erzin tatiline gitti. Plaj etkinliğine katılan yüzlerce taraftar Başkan Yılmaz'ı tezahüratlarla karşıladı, birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Gün boyunca taraftarlarla zaman geçiren Yılmaz, sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi. Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Yılmaz, "Taraftarlar bir şehrin ruhudur. Onlar sadece maç günü tribünde değil, her zaman bu kentin dinamik gücünü temsil ediyor. Biz de onların yanında olmaya, birlikte gülmeye, birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Daha önce bir söz vermiştik, bugün o sözümüzü tuttuk. Bu birlikteliği önemsiyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi.

"Umut Başkan hep yanımızda"

Taraftar gruplarının temsilcileri ise, verilen sözlerin tutulmasından ve bu tür etkinliklerle hatırlanıp değer görmelerinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Yıllardır böyle samimi bir yaklaşım görmemiştik. Sezon öncesi bize de moral oldu. Göreve geldiği günden beri desteğini esirgemeyen ve varlığını her daim hissettiren Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandılar. - GAZİANTEP