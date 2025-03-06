Yılmaz\'dan hijyen denetimi

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetime çıktı. Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde incelemelerde bulunan Yılmaz, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyiz. Denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca aralıksız olarak devam edecek" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayında verdiği sıkı denetim talimatının ardından denetimlere katıldı. Gazikent bölgesinde işletmelerde incelemelerde bulunan Yılmaz, aynı manda bilgilendirmelerde bulundu. Gazikent sokak ve caddelerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, şikayetlerini de dinledi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanım tarihi, saklama şartları, çalışanların temizliği ve işletmenin hijyen kurallarını uyup uymadığını denetleyen Yılmaz, "Zabıta ekiplerimizin aralıksız sürdürdüğü denetimlere bugün ben de eşlik ettim. Çok şükür işletmelerimizde sıkıntılara rast gelmedik. Ancak bu olmayacağı anlamına da gelmediği için ekiplerimiz ara vermeden denetimlerini sürdürecek" dedi. - GAZİANTEP