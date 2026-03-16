Yılmaz\'dan Kadir Gecesi mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Başkan Yılmaz mesajında, Kadir Gecesi'nin rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, bu gecenin manevi ikliminin toplumun her kesimine umut ve huzur getirmesini temenni etti. Yılmaz, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna bir gecedir. Bu gece, kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği önemli bir fırsattır" dedi.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, özellikle ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve gönüllere dokunmanın bu mübarek günlerde daha da anlam kazandığını vurguladı. Yılmaz, "Ramazan ayı boyunca ilçemizin dört bir yanında hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir şehir ancak dayanışma ile güçlenir, paylaşma ile büyür. Bu mübarek gecede edeceğimiz duaların; ülkemizin huzuruna, milletimizin birlik ve beraberliğine, mazlum coğrafyaların selametine vesile olmasını diliyorum. Kadir Gecesi'nin tüm insanlığa barış, kardeşlik ve umut getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, mesajının sonunda tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Başta kıymetli Şehitkamilli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek gecenin sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor; edilen tüm duaların kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP