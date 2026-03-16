Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yılmaz'dan Kadir Gecesi mesajı

16.03.2026 11:15  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Başkan Yılmaz mesajında, Kadir Gecesi'nin rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, bu gecenin manevi ikliminin toplumun her kesimine umut ve huzur getirmesini temenni etti. Yılmaz, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği müstesna bir gecedir. Bu gece, kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği önemli bir fırsattır" dedi.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, özellikle ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve gönüllere dokunmanın bu mübarek günlerde daha da anlam kazandığını vurguladı. Yılmaz, "Ramazan ayı boyunca ilçemizin dört bir yanında hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki bir şehir ancak dayanışma ile güçlenir, paylaşma ile büyür. Bu mübarek gecede edeceğimiz duaların; ülkemizin huzuruna, milletimizin birlik ve beraberliğine, mazlum coğrafyaların selametine vesile olmasını diliyorum. Kadir Gecesi'nin tüm insanlığa barış, kardeşlik ve umut getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, mesajının sonunda tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Başta kıymetli Şehitkamilli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutluyorum. Bu mübarek gecenin sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor; edilen tüm duaların kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:34:35.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.