Yılmaz'dan Köksalan Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Yılmaz'dan Köksalan Mahallesi'ne ziyaret

Yılmaz\'dan Köksalan Mahallesi\'ne ziyaret
01.08.2025 16:21  Güncelleme: 16:23
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Köksalan Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Köksalan Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Yılmaz, ihtiyaçları yerinde tespit ederken, talepleri dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk buluşmaları kapsamında Köksalan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Kadın, çocuk yaşlı demeden büyük bir ilgiyle karşılanan Yılmaz, vatandaşların sorunları dinleyerek tek tek not aldı.

Yaşam kalitesini artıracağız

Yılmaz, göreve geldikleri günden bu yana halkla birebir temas halinde olduklarını belirterek, "Bizler masa başında değil, her an sahadayız. Mahalle ziyaretlerimizi sıklaştırarak vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinliyor, ihtiyaçlarını birlikte tespit ediyoruz. Köksalan Mahallesi'nde de vatandaşlarımızın taleplerine not aldık. Her şeyden önce tek gayemiz Şehitkamil'imizin her noktasını hizmetle tanıştırmak ve yaşam kalitesini artırmak. İnşallah Köksalan'da da kısa sürede sorunların tamamını çözüme kavuşturacağız" dedi.

"Projeler devam ediyor"

Mahallede planlanan projeler hakkında da vatandaşlara bilgi veren Yılmaz, "Halihazırda sosyal alanlardan arazi yollarına, temizlikten kültür sanata kadar birçok alanda projelerimiz devam ediyor. Özellikle çocuklar ve gençler için sosyal donatı alanlarını ve spor alanlarını artıracağız. El birliği ile tüm ihtiyaçları gidereceğiz" diye konuştu.

"Başkan Yılmaz'a teşekkür"

Mahalle sakinleri gece saati olmasına rağmen, sorunlarına kulak veren Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Maalesef yıllardır devam eden sorunlarımız var. Sağolsun Umut Başkan hepsini çözüme kavuşturacağının sözünü verdi. Bu saatte burada olması bile bizim için çok kıymetli. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz'dan Köksalan Mahallesi'ne ziyaret - Son Dakika

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