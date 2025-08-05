Yılmaz\'dan \'Köyce Festivali\' müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın kırsal mahallelerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında başlattığı Köyce Festival, Kozluyazı Mahallesi'nde başladı. Spor faaliyetlerinden çocuk etkinliklerine, konserlerden sinema gösterimine çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival, Ağustos ayı boyunca farklı mahallelerde devam edecek.

Şehitkamil Belediye Başkanı umut Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını kırsal mahallelerde başlattı. Zafer Bayramı'nın 103. yılına özel düzenlenen Köyce Festivali ile köylerde 1 ay boyunca sanat ve eğlence havası esecek. Kozluyazı Mahallesi'nde başlayan festival Ağustos ayı boyunca sürecek.

"Şehitkamil'in köylerinde sanat rüzgarı esecek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sıcak yaz günlerinin Şehitkamil genelinde sanat ve eğlence dolu etkinliklerle geçeceğini söyledi. Yılmaz, "Köyce Festivali, sıradan bir şenlik değil aynı zamanda bir ihtiyaç. Çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı demeden tüm hemşerilerimiz için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, eğlenmelerini sağlayacağız" dedi.

"Herkes çok eğlenecek"

Yılmaz, Köyce Festivali ile köyleri birer açık hava etkinlik alanına dönüştüreceklerini belirterek, "Kırsal mahallelerimizin sosyal hayatını canlandırmak, kültürel değerlerimizi yaşatmak amacıyla başlattığımız Köyce Festivali ile köylerimizde birlik ve beraberlik ortamını güçlendiriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz; kısacası herkes bu festivallerde eğlenme fırsatı bulacak" diye konuştu.

"Nostaljik anlar yaşanacak"

Festival kapsamında çocuklara özel oyunlar, yüz boyama etkinlikleri ve sahne gösterileri düzenlendiğini aktaran Yılmaz, "Gençler ve yetişkinler için spor turnuvaları, konserler ve halk oyunları gösterileri yapılacak. Çocuklarımız ve tüm hemşerilerimiz dondurma karavanından aldığı dondurma, popcorn ve pamuk şekerle nostaljik anlar yaşayacak" ifadelerini kullandı.

"Ağustos ayı boyunca devam edecek"

Festival programını da paylaşan Yılmaz, "Ekiplerimizle 6 Ağustos'ta Sam, 9 Ağustos Aktoprak, 14 Ağustos Dülük, 16 Ağustos Işıklı, 18 Ağustos Küllü, 21 Ağustos Yamaçoba, 23 Ağustos'ta da Akçaburç Köyü'nde olacağız. Tüm hemşerilerimizi eğlenceli anlar yaşamak için Köyce Festivali'ne bekliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP