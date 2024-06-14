Yılmaz'dan sosyal yardım açıklaması

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Şehitkamil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Kişilerin nüfus ve gelir durumu göz önünde bulundurularak yapılacak destekleri artırmayı amaçlıyoruz. Kısa süre içinde 20 bin ihtiyaç sahibi haneye destek vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediyenin sosyal yardım programları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Umut Yılmaz, belediye olarak oluşturdukları güvenilir veri tabanıyla ihtiyaç sahiplerine etkin bir şekilde yardım etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, sosyal yardım programları kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel beslenme ihtiyaçları başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade etti.

"Kurban Bayramı öncesi yapılan yardımlar"

Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen yardımlar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, 2 bin 500 aileye gıda desteği sağlandığını ve 2 bin 200 aileye nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Ayrıca, başvuruların halen devam ettiğini ve vatandaşların hem dijital ortamda hem de belediyeye gelerek başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

"Hedef, 20 bin ihtiyaç sahibi hane"

"Şu ana kadar belediyemize 33 bin 500 vatandaşımız başvurdu ve bu başvurular dikkatle incelenmektedir. Kişilerin nüfus ve gelir durumu göz önünde bulundurularak yapılacak destekleri artırmayı amaçlıyoruz. Kısa süre içinde 20 bin ihtiyaç sahibi haneye destek vermeyi hedefliyoruz" diyen Umut Yılmaz, desteklerin artarak devam edeceğini bildirdi.

"Bugün, bu sözümüzü yerine getiriyoruz"

Dayanışma ile yaşanan zorlu günlerin üstesinden geleceklerini dile getiren Yılmaz, "Toplum olarak zor günlerden geçiyoruz. Göreve gelirken dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olacağımıza dair söz vermiştik ve bugün bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak, oluşturduğumuz güvenilir veri tabanıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi hedefliyoruz. Sosyal yardım programımız kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel beslenme ihtiyaçları başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ayrıca, düşük gelirli ailelerimize yönelik de kapsamlı bir destek programı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediyesi olarak zor zamanlarda vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini ve yardımları daha da artırarak devam ettireceklerini belirten Başkan Yılmaz, toplumun her kesimine yönelik destek programlarının devam edeceğini kaydetti. - GAZİANTEP