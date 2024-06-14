Yılmaz'dan sosyal yardım açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yılmaz'dan sosyal yardım açıklaması

Şehitkamil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Kişilerin nüfus ve gelir durumu göz önünde bulundurularak yapılacak destekleri artırmayı amaçlıyoruz.

14.06.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titizlikle çalıştıklarını belirterek, "Kişilerin nüfus ve gelir durumu göz önünde bulundurularak yapılacak destekleri artırmayı amaçlıyoruz. Kısa süre içinde 20 bin ihtiyaç sahibi haneye destek vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediyenin sosyal yardım programları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Umut Yılmaz, belediye olarak oluşturdukları güvenilir veri tabanıyla ihtiyaç sahiplerine etkin bir şekilde yardım etmeyi hedeflediklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, sosyal yardım programları kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel beslenme ihtiyaçları başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade etti.

"Kurban Bayramı öncesi yapılan yardımlar"

Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen yardımlar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, 2 bin 500 aileye gıda desteği sağlandığını ve 2 bin 200 aileye nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Ayrıca, başvuruların halen devam ettiğini ve vatandaşların hem dijital ortamda hem de belediyeye gelerek başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

"Hedef, 20 bin ihtiyaç sahibi hane"

"Şu ana kadar belediyemize 33 bin 500 vatandaşımız başvurdu ve bu başvurular dikkatle incelenmektedir. Kişilerin nüfus ve gelir durumu göz önünde bulundurularak yapılacak destekleri artırmayı amaçlıyoruz. Kısa süre içinde 20 bin ihtiyaç sahibi haneye destek vermeyi hedefliyoruz" diyen Umut Yılmaz, desteklerin artarak devam edeceğini bildirdi.

"Bugün, bu sözümüzü yerine getiriyoruz"

Dayanışma ile yaşanan zorlu günlerin üstesinden geleceklerini dile getiren Yılmaz, "Toplum olarak zor günlerden geçiyoruz. Göreve gelirken dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olacağımıza dair söz vermiştik ve bugün bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak, oluşturduğumuz güvenilir veri tabanıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi hedefliyoruz. Sosyal yardım programımız kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel beslenme ihtiyaçları başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ayrıca, düşük gelirli ailelerimize yönelik de kapsamlı bir destek programı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediyesi olarak zor zamanlarda vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini ve yardımları daha da artırarak devam ettireceklerini belirten Başkan Yılmaz, toplumun her kesimine yönelik destek programlarının devam edeceğini kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz'dan sosyal yardım açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:15 Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi
12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
13:21 Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:25 ODTÜ öğrencileri kendi bahar şenliklerini düzenledi, Hande Yener ücretsiz konser verdi ODTÜ öğrencileri kendi bahar şenliklerini düzenledi, Hande Yener ücretsiz konser verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:54:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yılmaz'dan sosyal yardım açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement