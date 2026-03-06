Yılmaz, gençlerle iftar sofrasında buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayı kapsamında gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Yılmaz bu kapsamda Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından karşılanan Yılmaz, okulun yemekhanesinde liseli gençlerle birlikte iftar yaptı.

İftar öncesinde öğrencilerle sohbet eden Başkan Yılmaz, gençlerin eğitim hayatları, hedefleri ve gelecek planları hakkında konuştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlere kendi yaşam tecrübelerinden de örnekler veren Yılmaz, özellikle azim, çalışkanlık ve hedef belirlemenin önemine dikkat çekti. Gençlerin sorularını tek tek yanıtlayan Yılmaz, "Sizler bu ülkenin yarınlarısınız. Kendinize güvenin, çok çalışın ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin" mesajı verdi.

Yılmaz'dan Ankara müjdesi

Yılmaz, gençlerin talep ve önerilerini de dinledi. Buluşma sırasında öğrenciler, başkent Ankara'ya bir gezi düzenlenmesini istediklerini dile getirdi. Gençlerin bu isteğini geri çevirmeyen Yılmaz, kısa süre içerisinde öğrencilerle birlikte Ankara'ya giderek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini söyledi. Bu açıklama öğrenciler tarafından büyük bir sevinç ve alkışla karşılandı.

Gençlerin enerjisi bize güç veriyor

Gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Gençlerimizle aynı sofrayı paylaşmak, onların düşüncelerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Onların heyecanı ve enerjisi bize de güç veriyor. Şehitkamil'de gençlerimizin eğitimine, sosyal gelişimine ve hayallerine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz'a teşekkür

Okul yönetimi ve öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Öğrenciler ise hem iftar sofrasında hem de sohbet sırasında kendileriyle yakından ilgilenen Yılmaz'la bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP