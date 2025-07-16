Yılmaz\'ın Jandarma Hayali Gerçek Oldu

Hakkari'de Yılmaz adlı özel genç, en büyük hayali olan jandarma olma arzusuna Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sayesinde kavuştu.

Yılmaz'ın ailesi, oğullarının jandarma teşkilatına duyduğu sevgiyi ve jandarma üniforması giyme isteğini Hakkari İl Jandarma Komutanlığına iletti. Ailenin bu anlamlı talebi karşılıksız kalmadı. Komutanlık, Yılmaz'ı ailesiyle birlikte evinden alarak unutulmaz bir gün organize etti. Komutanlığa getirilen Yılmaz'a önce saç tıraşı yapıldı, ardından özel olarak hazırlanan jandarma üniforması giydirildi. Yılmaz, jandarma erleri gibi yemin ederek bir günlüğüne bu kutsal görevi yerine getirdi.

Komutanlık birimlerini gezen ve jandarmalarla vakit geçiren Yılmaz'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, ailesi de duygu dolu anlar yaşadı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, bu özel günde Yılmaz'ı misafir etmekten büyük onur duyduklarını belirterek ailesine teşekkür etti. - HAKKARİ