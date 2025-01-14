Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kriz sonrasında Altunizade'de özel bir hastaneye kaldırılan Özdil'in anjiyo olduğu öğrenildi. Tedbir amacıyla yoğun bakımda tutulan Özdil'in yarın da bir anjiyo daha olacağı belirtildi. - İSTANBUL
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