YKS Adaylarına Rehberlik Yayınları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YKS Adaylarına Rehberlik Yayınları

YKS Adaylarına Rehberlik Yayınları
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnönü Üniversitesi, YKS tercihlerinde öğrencilere özel radyo programları düzenledi.

İnönü Üniversitesi radyosu Radyo Kampüs'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde aday öğrencilere rehberlik etmek amacıyla özel bir yayın serisi gerçekleştirildi.

Tercih günlerine özel hazırlanan programlarda İnönü Üniversitesi'nin akademik birimlerinin yöneticileri yayınlara konuk olarak birimlerini tanıttı. Programlarda, birimlerin eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik kadroları, laboratuvar ve uygulama imkanları, uluslararası değişim programları, sosyal ve kültürel durumları ile mezuniyet sonrası kariyer fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

4 gün süren radyo programlarına Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Altun, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Şalva, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Altay, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Atalan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Parlar Kılıç, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ünal Değirmenci ile Doç. Dr. Ömer Faruk Alçin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Uçar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tecellioğlu, Malatya Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Özcan, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sezer Öztürk, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aydın Aktaş ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aysel Deregözü katıldı.

Her akademik birimin yöneticisi, kendi alanındaki eğitim anlayışını, uygulamalı eğitim imkanlarını ve öğrencilerine sunduğu fırsatları anlatarak İnönü Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısını dinleyicilerle buluşturdu. Yayınlarda ayrıca üniversitenin bilimsel çalışmaları, öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı ve kampüs yaşamına ilişkin önemli bilgiler de aktarıldı.

Kaynak: İHA

Yerel, Radyo, YKS, Son Dakika

Son Dakika Yerel YKS Adaylarına Rehberlik Yayınları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu klip izlenmeye değer: Türkiye’nin gururu “KAAN“ sahnede Bu klip izlenmeye değer: Türkiye'nin gururu "KAAN" sahnede
ABD seçimleri yaklaşırken Bitcoin için kritik uyarı ABD seçimleri yaklaşırken Bitcoin için kritik uyarı
İspanya’ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi
Bakan Gürlek duyurdu: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de...O davalarda en uzun süre 3 ay olacak Bakan Gürlek duyurdu: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de...O davalarda en uzun süre 3 ay olacak
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler

12:04
Mert Hakan Yandaş’ın cezasında indirime gidildi
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
10:42
Üç belediye başkanı bugün AK Parti’ye geçiyor
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
10:00
Herkes Cem Küçük’ün bu sözlerini paylaşıyor Kendisiyle çelişti
Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 12:06:20. #.0.2#
SON DAKİKA: YKS Adaylarına Rehberlik Yayınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.