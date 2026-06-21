YKS Öncesi Kimlik Krizi Çözüldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir öğrenci, sınav öncesi kimliğini kaybetmesine rağmen polis ekiplerinin desteğiyle sınava yetiştirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde kimliğini kaybettiğini fark eden öğrenci, büyük panik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğrenciyi alarak Nizip İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada görevliler tarafından öğrenciye kısa sürede geçici nüfus belgesi düzenlendi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula ulaştırılan öğrenci, sınava zamanında yetişti. - GAZİANTEP