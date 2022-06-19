Yoğun bakımdan çıkan engelli çocuğa düğün sürprizi - Son Dakika
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Yoğun bakımdan çıkan engelli çocuğa düğün sürprizi

19.06.2022 15:44
Yoğun bakımdan çıkan engelli çocuğa düğün sürprizi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde doğuştan Engelli 13 yaşındaki Vural Binat' a Engelli ve Engelli Aileleri Derneğinin desteği ile sünnet düğünü yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde doğuştan Engelli 13 yaşındaki Vural Binat' a Engelli ve Engelli Aileleri Derneğinin desteği ile sünnet düğünü yapıldı.

Doğuştan engelli olan 13 yaşındaki Vural Binat' a ailesi sünnet düğünü yapmak istedi ama yapamadı. Beş gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Küçük Vural' a Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği destek verdi ve Derneğe ait çadır kafede Vural Binat' a muhteşem bir sünnet düğünü yapıldı. Düğünde duygularını ifade etmekte zorlanan Anne Nurten Binat, " Oğlum 13 yaşında. Doğuştan engelli doğdu. Günlerdir düğün yapmak istiyorduk yapamadık, ancak bugüne nasip oldu. İki gün önce biz hastaneden çıkıp geldik. Yoğun bakımda yattı beş gün. Düğününe bir gün kala hastaneden çıktık. Bir günde hazırlandık bu düğüne. Düğününe eriştim İnşallah sağlığına da kavuşur. Dernek Başkanı Hüseyin Uçar'a, geldikleri için herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yoğun bakımdan çıkan engelli çocuğa düğün sürprizi - Son Dakika

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