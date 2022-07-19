Yoğun yağış sonrasındaki arıza ve olumsuzluklar çözüme kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yoğun yağış sonrasındaki arıza ve olumsuzluklar çözüme kavuştu

19.07.2022 10:38
Yoğun yağış sonrasındaki arıza ve olumsuzluklar çözüme kavuştu

Bilecik Belediyesine bağlı birçok birim geçtiğimiz hafta meydana gelen aşırı yağış sonrasında oluşan arıza ve olumsuzluklar çözüme kavuşturdu.

Bilecik Belediyesine bağlı birçok birim geçtiğimiz hafta meydana gelen aşırı yağış sonrasında oluşan arıza ve olumsuzluklar çözüme kavuşturdu.

Başta Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere birçok birim çalışanı, bayramın ilk gününden bu yana şehrin birçok noktasında bakım ve onarım çalışması yaptı. Zabıta Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Güzel Masa birimi de vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alarak, şehir merkezindeki tüm noktalara ilişkin yapılması gereken çalışmaları kayıt altına aldı.

Mazgallar yeniden açıldı, birikmiş atıklar temizlendi

Bayramın ilk günü başlayan ve aşırı şekilde yağan yağmur nedeniyle dolan mazgallar, çalışanlar tarafından temizlenirken, suyun biriktirdiği atıklar da temizlendi. Başta dereler olmak üzere kanal ve çukur alanlardaki temizlik çalışmalarını da tamamlayan ekipler, mahalle sakinlerinin taleplerini de yerine getirdi. Kötü görüntünün oluştuğu alanlara da müdahale eden çalışanlar, kırılan ağaç parçaları ve moloz yığınlarını da temizledi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te kamu malına zarar verenlere uyarı geldi Bilecik'te kamu malına zarar verenlere uyarı geldi Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler, Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yoğun yağış sonrasındaki arıza ve olumsuzluklar çözüme kavuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:55 Adana'da yasak aşk dehşeti! Eşini bıçaklayan adamı şüphelendiği komşu vurdu
10:46 Otobüs durağındaki kadına cinsel organını gösteren kişinin FETÖ'den ihraç edilen eski polis olduğu anlaşıldı
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
10:32 Selçuk Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan itirafı: Hakan Ural hapse girince yanına almasını rica ettim
10:27 Borussia Dortmund'da şok! Yeni transfer Sebastien Haller'de testis tümörüne rastlandı
10:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın uyarısı: Koronavirüs vaka artışı 40 katına çıktı, hastane yükü 3 kat kadar arttı
10:01 Joao Pedro, Fenerbahçe ile imzalamak için İstanbul'da! Galatasaray'la da ismi anılıyordu
10:00 Bakan Bilgin'den EYT sorununa yönelik açıklama: Maliye Bakanlığı da sürece katılacak
09:55 Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım
09:46 Balkonda kavga eden çift, parmaklıkların kırılmasıyla metrelerce yükseklikten düştü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 11:05:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yoğun yağış sonrasındaki arıza ve olumsuzluklar çözüme kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement