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Yol çöktü, evi fareler bastı - Son Dakika

Yol çöktü, evi fareler bastı

12.02.2022 08:18

Yol çöktü, evi fareler bastıı Tekirdağ Çorlu'da yol ortasındaki kanalizasyon kapağı çevresinde çökme meydana geldi.

Yol çöktü, evi fareler bastıı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yol ortasındaki kanalizasyon kapağı çevresinde çökme meydana geldi. Lağım çevresinde yuvalanan fareler eve de girince apartman sakinleri isyan etti.

Kemalettin Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bulunan kanalizasyon bağlantı noktasında çökme meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından mıcır dökülmesine rağmen yol ortasındaki lağım kapağı çevresi bir kez daha çöktü. Çukur vatandaşların da can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Duruma tepki gösteren apartman sakini bir vatandaş, "Evin önündeki lağım deliğinden çıkan fareler, birinci kattaki komşumuzun evine girmiş. Fareler resmen cirit atıyor. Hastalıktan öleceğiz bu ne rezillik" diye konuştu.

Kemalettin Mahallesi Muhtarı Aydemir Taşdemir de, "Kanalizasyon hattı üzerinde daha önce çökme yaşandı. Belediye ekipleri birkaç kez buraya mıcır döktü ancak yine çökmeler meydana geliyor. Yoldan geçen araç veya motosikletler için kaza tehlikesi oluşturabilir. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Yol çöktü, evi fareler bastı
Yol çöktü, evi fareler bastı
Yol çöktü, evi fareler bastı

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Tekirdağ, İsyan, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yol çöktü, evi fareler bastı - Son Dakika


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