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Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü - Son Dakika

Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü

22.11.2021 13:31
Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü

Aydın'ın kırsal mahallelerinde yollara yerleştiren trafik levhaları ile yol tabelaları eli silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi.

Aydın'ın kırsal mahallelerinde yollara yerleştiren trafik levhaları ile yol tabelaları eli silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi.

Silah talimi yapmak isteyen kişi yada kişiler insan yoğunluğunun az olduğu kırsal mahallelerdeki tabelalara nişan alarak kamu malına zarar veriyor. İncirliova'nın İkizdere Mahallesi'nde bulunan trafik levhaları ve yol tabelaları eli silahlı magandalar tarafından delik deşik edildi. Sürücülere kolaylık sağlayarak trafik akışının düzgün ilerlemesi için kılavuzluk eden, can ve mal güvenliği açısından da büyük öneme sahip olan yol kenarlarındaki trafik levhaları ile yol tabelaları hedef tahtası haline gelerek sıkılan mermi ve saçmalar nedeniyle tahrip oldu. Kurşun ve saçmalar ile onlarca yerinden delinen tabela ve levhalar özellikle yollara yabancı olanlar başta olmak üzere güzergahı kullanan pek çok sürücüye zor anlar yaşatıyor. Her yıl binlerce lira harcanarak yenilenen tabela ve levhalar çok geçmeden silahlı magandalar tarafından yeniden hedef tahtası haline geliyor.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik levhalarına zarar vermenin binlerce cezası olduğunu hatırlatan yetkiler, vatandaşları trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyan tabelalara zarar verilmemesi konusunda uyarırken, zarar verenlerin de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesini istedi. - AYDIN

Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü
Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü
Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü

İncirliova, Aydın, Silah, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü - Son Dakika
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