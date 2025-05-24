Yolcu Taşımacılığına Rekor Ceza

Yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimde rekor ceza

Kurallara uymayan sürücülere yaklaşık 9 milyon TL para cezası kesildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolcu taşımacılığı yapan 5 bin 935 minibüs şoförüne yönelik yapılan denetimde kurallara uymayan sürücülere yaklaşık 9 milyon TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından kent genelinde ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim yapıldı. Yaklaşık 3 hafta süren denetimlerde sürücülerin durak harici yolcu indirme-bindirme yapma, azla yolcu alma, güzergah dışı yolcu alma, yetersiz sürücü belgesi, yayaya yol vermeme,kırmızı ışıkta geçme, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, hız ihlali ve psikoteknik muayene, SRC belgesi eksikliği gibi kurallara uyup uyumadıkları denetlendi. 5 bin 935 minibüs sürücüsünün kontrol edildiği denetimde 2 bin 965 sürücüye 8 milyon 682 bin 570 TL trafik yönünden idari para cezası kesildi.