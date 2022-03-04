Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi

04.03.2022 11:51
Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi

Afyonkarahisar-Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kaza sonucu Emirdağ ilçesi Yarımca Kavşağında yolda vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

Afyonkarahisar- Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kaza sonucu Emirdağ ilçesi Yarımca Kavşağında yolda vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kazalardan dolayı kapanan yolda soğuk havadan etkilenen yolculara Emirdağ Kaymakamlığı koordinesinde sıcak çorba ikram edildi. Trafik akışı normalleşinceye kadar yolcular Taş Konak'da ağırlandı. Vatandaşlar kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi
Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi

YORUMLAR
500
Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu' Kara yolu değil adeta 'Kaza yolu' Karayolu değil adeta 'Kaza yolu'... 1 gecede 20'ye yakın kaza meydana geldi Karayolu değil adeta 'Kaza yolu'... 1 gecede 20'ye yakın kaza meydana geldi

Karahisar, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'ye şaşırtan mesaj! Sosyal medyadan paylaşıp, savcılığa koştu
11:45 Babası horozunu satınca intihar etmek istedi: Horozu getirilince çatıdan indi!
11:43 Ona neden "Akrep" dendi? Hayatını kaybeden Akrep Nalan'ın lakabı herkesin merak konusu
11:41 Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma
11:39 Zelenski 1 haftada 3 suikast girişiminden kurtuldu! Bilgiyi savaş karşıtı Rus istihbaratçılar sızdırdı
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:58:03. #1.12#
SON DAKİKA: Yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement