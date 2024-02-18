Yoldan çıkan otomobil bankta oturan vatandaşa çarptı - Son Dakika
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Yoldan çıkan otomobil bankta oturan vatandaşa çarptı

Yoldan çıkan otomobil bankta oturan vatandaşa çarptı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde meydana gelen ilginç kaza, yol kenarında bulunan bankta oturan bir vatandaşa otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti. Yaralanan vatandaşın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.02.2024 22:45  Güncelleme: 22:47
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Yoldan çıkan otomobil bankta oturan vatandaşa çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan otomobil, yol kenarında bulunan bankta oturan vatandaşa çarptı.

İlginç kaza, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hisar Sokak üzerinden Gazi Osmanpaşa Caddesi'ne doğru seyir halinde olan Umut C.'nin kullandığı 59 AAl 135 plakalı otomobilin önüne, 37. Sokak'tan gelen 53 DE 995 plakalı araç çıktı.

Önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan Umut C.'nin kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan kaldırıma çıkarak, bankta oturan Kutluhan K.'ya çarptı.

Durumunun iyi olduğu öğrenildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kutluhan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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