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Yoldan çıkan otomobil direk ile ev arasında sıkıştı, sürücüsü ise öldü

Akşam meydana gelen kazayı yaşlı ev sahipleri sabah görünce şaşırdı

DENİZLİ - Denizli- Muğla karayolunda gece saatlerinde seyir halindeki otomobil kavşaktan kontrolden çıkmasıyla, yol kenarındaki eve ve evin yanındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Araç sürücüsü hayatını kaybederken, kazayı yaşlı ev sahipleri sabah saatlerinde fark etti.

Kaza, Kale ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli-Muğla Karayolu üzerinde dün akşam saatlerinde Akif Zıraplı'nın kontrolünde olan 20 AEG 104 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kavşakta kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarında bulunan ev ile evin yanındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Evde yaşayanların yaşlı oldukları dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen kazayı sabah saat 05.00 sıralarında fark ettiler.

Ev sahipleri kazayı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Bölgeye sağlık, jandarma, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri aracın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirtti. 58 Yaşındaki Akif Zıraplı'nın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde çıkarılıp, ambulansla Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ev sahiplerinin kazayı ilk etapta başka bir gürültü zannettiği bu yüzden kazayı fark etmediklerini anlattı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili araştırma çalışmasına devam ediyor.