Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı. Kaza, Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Otomobilin çarptığı genç kız yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:18
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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 45 ADR 437 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan B.G. isimli genç kıza çaptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen B.G. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza dolayısıyla kapanan yol kazaya karışan otomobilin olay yerinden kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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