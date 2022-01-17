Yoncalı'da yeni kanalizasyon hattı çalışması - Son Dakika

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Yoncalı Mahallesi'nde yapımı devam eden spor tesislerinin bulunduğu bölgede, yeni kanalizasyon hattı çalışması başlattı.

Yoncalı Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksi bölgesinde başlatılan kanalizasyon çalışmasının yüzde 50'si tamamlandı. Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile bölgede yaşanabilecek kanalizasyon hattı sıkıntısının önüne geçiliyor. 10 gün içerisinde tamamlanması planlanan 800 metrelik kanalizasyon hattında 300'lük korge boru döşemesi yapılıyor.

Diğer taraftan Bahçelievler Mahallesi Çeşme Sokak'ta, ihtiyaç duyulan kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA