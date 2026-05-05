Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan: Bugün İtibarıyla Kısa Vadede Herhangi Bir Su Sıkıntımız Yok

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Kirazlı göletimizdeki doluluk oranı yüzde 100 oldu ve savaklardan su taşıyor. Musabeyli Barajı'nda bugün itibarıyla su seviyemiz yüzde 36. Mevsim sonuna kadar yüzde 50'yi bulacağını hatta geçeceğini ümit ediyoruz. Yine aynı şekilde Alaca Bölgesi'nde kuyularımız var, Çorum Alaca sınırında oradaki yeraltı sularının seviyesi de yükseldi. Orada da ciddi manada su artışı var ve bugün itibarıyla kısa vadede herhangi bir su sıkıntımız yok, çözülmüş oldu" dedi.

Yozgat'ta kurak geçen bir yılın ardından başlayan yağışlarlaşebeke suyunun sağlandığı kaynaklarda su seviyesi yükseldi. Şebeke suyunun sağlandığı en önemli kaynaklardan 48,60 milyon metreküp su toplama hacmine sahip Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 17'ye düşen su seviyesi yüzde 36'ya ulaştı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ildeki su durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yozgat'ta kışın başlangıcında ciddi bir su sıkıntısı yaşadık. Bir ay kadar hemşehrilerimizi bu konuda biraz da mağdur ettik. Ama devamında yağan yağışlar ve bizim aldığımız bir takım ilave tedbirler, yeni bulduğumuz birtakım su kaynaklarıyla birlikte yağışların da çok güzel olması sebebiyle bugün itibarıyla su sıkıntımız büyük ölçüde giderilmiş oldu. Geldiğimiz noktada Kirazlı göletimizdeki doluluk oranı yüzde 100 oldu ve savaklardan su taşıyor. Musabeyli Barajı'nda bugün itibarıyla su seviyemiz yüzde 36. Mevsim sonuna kadar yüzde 50'yi bulacağını hatta geçeceğini ümit ediyoruz. Yine aynı şekilde Alaca Bölgesi'nde kuyularımız var, Çorum Alaca sınırında oradaki yeraltı sularının seviyesi de yükseldi. Orada da ciddi manada su artışı var ve bugün itibarıyla kısa vadede herhangi bir su sıkıntımız yok, çözülmüş oldu. Çok ciddi yağışlar oldu. Bu bizi çalışmaktan alıkoymayacak. Bir daha su sıkıntısı yaşamamak üzere birtakım çalışmalarımız var. Onları da devam ettiriyoruz. Su sıkıntısının olmaması hemşehrilerimizi de tasarruf düşüncesinden vazgeçirmesin. Suyu tasarruflu kullanalım."

Altyapıyla ilgili ihalemizi geçtiğimiz ekim ayında yapmıştık. 15 gün kadar önce yer teslimini yaptık. Müteahhit de çalışmaya başladı. Yozgat'ın belli bölgelerinde güzel bir planlamayla. Onu da kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız. Güzel başladık, güzel biter inşallah. 5 milyon avroluk bir ihale. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tabii ki su konusunda ciddi bir adım daha atmış olacağız."