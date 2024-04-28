Yozgat Belediyesi Bozokspor Şampiyonluğunu İlan Etti

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta lider Yozgat Belediyesi Bozokspor, konuk ettiği Kayseri Erciyesspor'u 1-0 yendi. Ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisi 12 Bingölspor ile arasındaki puan farkını 8'e yükselten Bozokspor, şampiyonluk sevincini taraftarıyla paylaştı.

Yozgat Belediyesi Bozokspor, Kayseri Erciyesspor'u Bozok Stadı Dış Sahada konuk etti. Maçın ilk 45 dakikası 0-0 tamamlandı. 50. Dakikada Ekrem Sütçü'nün attığı golle evsahibi ekip 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 Yozgat Belediyesi Bozokspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. 12 Bingölspor'un haftayı bay geçtiği ligde bitime 2 hafta kala Yozgat Belediyesi Bozokspor, puanını 64'e çıkarttı. Yakın takipçisi ile arasındaki puan farkı ise 8'e yükseldi.

Önümüzdeki hafta kırmızı siyahlılar 12 Bingölspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçtan önce şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyen Yozgat Belediyesi Bozokspor, maçın bitimi ile birlikte şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Yozgat Bozokspor, önümüzdeki sezon TFF 3. Ligi'nde mücadele verecek.