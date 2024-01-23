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Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yiyecek Bıraktı - Son Dakika
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yiyecek Bıraktı

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, havaların aniden soğuması ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yönelik çalışma başlattı. HAYDİ polisleri, sokak ve yaban hayvanları için doğaya, yaşam bölgelerine yiyecek ve mama bıraktı. Yozgat merkez ve tüm ilçelerinde harekete geçen HAYDİ polisleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirledi. Daha sonra, polis aracı ile belirlenen bölgelere gidilerek, sokak hayvanları yemek, mama, kanatlı hayvanlar için ağaçlara ekmek astılar, ağaçların altlarına yem bıraktılar. Kedileri elleriyle besleyen ekip personeli, yaban hayvanlarını da unutmadı, milli park çamlıkta iç bölgelere yiyecekler bıraktı. Milli park çamlıkta temiz hava almak için gelenler de sokak hayvanları için beraberinde yiyecek getiriyor. Yusuf Şen isimli vatandaş, 'Emniyet ekipleri sağ olsunlar hayvanlarımız için doğadaki hayvanlarımız için yemler falan dağıtıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar sabahları geldikçe ekmek getiriyoruz, yemek getiriyoruz. Lokantalardan kalan yemekleri, kalan ekmekleri getiriyoruz, hayvanlarımıza buralarda dağıtıyoruz' dedi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Vekili Başkomiser Fatih Çakır da yiyecek bırakma çalışmalarının periyodik olarak yapıldığını belirterek şöyle konuştu: 'Ağır kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Yozgat polisi olarak bunu periyodik olarak hemen hemen iki güne bir, üç güne bir devam ettireceğiz, yemlemeyi sürdüreceğiz. Biz de onları düşünerek HAYDİ ekibimizle birlikte karın yağdığı hava şartlarının ağırlaştığı günlerde mutlaka yemleme yapıyoruz. Fırınlardan bayatlamış ekmeklerin yanında köpekler, kediler için ayrı ayrı temin etmiş olduğumuz yemlerden uygun yerlere, genellikle şehir dışlarında hayvanların olduğu bölgelere yem bırakarak aç kalmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz.

23.01.2024 - 13:42,
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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, havaların aniden soğuması ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara yönelik çalışma başlattı. HAYDİ polisleri, sokak ve yaban hayvanları için doğaya, yaşam bölgelerine yiyecek ve mama bıraktı.

Yozgat merkez ve tüm ilçelerinde harekete geçen HAYDİ polisleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirledi. Daha sonra, polis aracı ile belirlenen bölgelere gidilerek, sokak hayvanları yemek, mama, kanatlı hayvanlar için ağaçlara ekmek astılar, ağaçların altlarına yem bıraktılar. Kedileri elleriyle besleyen ekip personeli, yaban hayvanlarını da unutmadı, milli park çamlıkta iç bölgelere yiyecekler bıraktı.

"LOKANTALARDAN KALAN YEMEKLERİ, KALAN EKMEKLERİ GETİRİYORUZ"

Milli park çamlıkta temiz hava almak için gelenler de sokak hayvanları için beraberinde yiyecek getiriyor. Yusuf Şen isimli vatandaş, "Emniyet ekipleri sağ olsunlar hayvanlarımız için doğadaki hayvanlarımız için yemler falan dağıtıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar sabahları geldikçe ekmek getiriyoruz, yemek getiriyoruz. Lokantalardan kalan yemekleri, kalan ekmekleri getiriyoruz, hayvanlarımıza buralarda dağıtıyoruz" dedi.

"HAVA ŞARTLARININ AĞIRLAŞTIĞI GÜNLERDE MUTLAKA YEMLEME YAPIYORUZ"

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Vekili Başkomiser Fatih Çakır da yiyecek bırakma çalışmalarının periyodik olarak yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ağır kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Yozgat polisi olarak bunu periyodik olarak hemen hemen iki güne bir, üç güne bir devam ettireceğiz, yemlemeyi sürdüreceğiz. Biz de onları düşünerek HAYDİ ekibimizle birlikte karın yağdığı hava şartlarının ağırlaştığı günlerde mutlaka yemleme yapıyoruz. Fırınlardan bayatlamış ekmeklerin yanında köpekler, kediler için ayrı ayrı temin etmiş olduğumuz yemlerden uygun yerlere, genellikle şehir dışlarında hayvanların olduğu bölgelere yem bırakarak aç kalmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz."

Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yiyecek Bıraktı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yiyecek Bıraktı - Son Dakika


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