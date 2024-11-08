Yozgat'ın Sarmaşık Kaplı Müdürlüğü - Son Dakika
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Yozgat'ın Sarmaşık Kaplı Müdürlüğü

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü, sarmaşıklarla kaplı görüntüsüyle beğeni topluyor ve doğal izolasyon sağlıyor.

08.11.2024 21:57
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Bu bina görenleri kendine hayran bırakıyor

YOZGAT - Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü binasını kaplayan sarmaşıklar dikkat çekiyor.

Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan sarmaşıklarla kaplı Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü binası görenlerin beğenisini topluyor. Yaklaşık 30 yıl önce kurum çalışanlarının diktiği sarmaşık binanın ön yüzünü adeta yeşile boyadı. Sarmaşıkların beton yapıyla birleşmesi doğal bir mantolama görevi sağladı. Binayı örten sarmaşıklar güzel bir manzara oluşturmasının yanı sıra doğal izolasyona da katkı sağlıyor.

"İnsanların buraya geldiğinde içi açılıyor"

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün dikkat çeken manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Müdürlüğe gelenlerin içinin açıldığını söyleyen Mustafa Tabakçı, "Memleketimizde böyle bir yer olması bizim için de güzel. İnsanların buraya geldiğinde içi açılıyor. Tarım İl Müdürlüğü örnek teşkil ediyor. Buna benzer binaların çoğalmasını isteriz" diyerek memnuniyetini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ın Sarmaşık Kaplı Müdürlüğü - Son Dakika

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