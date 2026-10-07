Yozgat Sorgun\'da 3 arkadaş, eşlerine destek için 300 kilo domatesi salçaya çevirdi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan üç arkadaş doğal, hijyenik ve ekonomik olmasının yanı sıra eşlerine de yardımcı olmak için geleneksel usulde salça kaynattı.

Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde bir araya gelen arkadaşlar Seyit Karabulut, Cemal Tüysüz ve Bahri Çekerek içeriğini bildikleri doğal ürünleri tüketmek ve eşlerinin iş yükünü hafifletmek amacıyla salça yapımı için kolları sıvadı. İlk olarak tanıdıkları üreticiden 300 kilo domates temin eden arkadaşlar, kendi deyimleriyle 'kurbanda danaya girer gibi' salça yapmaya karar verdi.

Bahçedeki çeşmede bol su ile yıkayıp ayıkladıkları domates ve kapya biberi salça makinesinden geçirerek öğüten arkadaşlar, odun ateşinde kurdukları kazanlarda kaynattıkları domates kapya biber karışımına bir miktar tuz eklediler. Kışlık hazırlıklarının bir kısmını mesailerinden arta kalan zamanda tamamlamaya çalışan arkadaşlar geleneksel usulde büyüklerinin gösterdiği yolda ilerlediklerini belirtti.

"300 kilo domates aldık"

Salça yapan arkadaşlardan Seyit Karabulut "Kışlık hazırlıklarımızdan olan salça hazırlığımıza başladık. Domateslerimizi kendi yöremizde tarlada yetiştiren bir ağabeyimizden temin ettik. Yıkadık, temizledik, salça makinemizden çektikten sonra kaynatma işlemine başladık. Bu sene 3 tane arkadaş beraber bu işi yapmaya karar verdik. Salçalarımızı hazırlıyoruz. Doğal ve hijyenik bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. 300 kilo domates aldık. 100 kiloya yakın salça beklentisi içerisindeyiz. Nasibimizde ne çıkarsa artık" diyerek hazırlık aşamasını anlattı.

"İş yükü ağır bayanlar bu konuda daha çok zorlanıyorlar"

Eşlerine yardımcı olmak amacıyla bu işe giriştiklerini ifade eden Karabulut, "Normalde biz eşimizle yapıyorduk ama bu sene arkadaşlarımızla beraber karar aldık. 3 erkek arkadaş bu işi yapmaya karar verdik. Daha da isabetli oldu. Çünkü iş yükü ağır. Gerçekten bayanlar bu konuda daha çok zorlanıyorlar. Biz bu işi daha kolay yapacağımıza inanıyoruz. Salça yaparken 'Zahmetine değer mi?' diye düşünen insanlar olacaktır. Fazlasıyla değeceğine inanıyoruz. Çünkü kendi seçtiğimiz domateslerle kendi makinemizle kendimiz kaynatıyoruz. Bu yüzden her şeyine vakıfız. Hijyenik bir ortamda yapıldığını biliyoruz. Her şeyden ziyade doğal" dedi.

"Kurbanda danaya girer gibi 3 kişi salça yapmaya karar verdik"

Üç arkadaş olarak salça yapmaya karar verdiklerini söyleyen Karabulut, "Günümüzde hastalıkların ana sebeplerinden bir tanesinin doğal olmayan ürünlerden kaynaklandığını biliyoruz. Bu yüzden biz de üç arkadaş karar verdik. Kurbanda danaya girer gibi üç kişi salça yapmaya karar verdik. Ortak masraflarımızı hesaplayacağız. Sonunda çıkan mahsulü de ortak bir şekilde bölüşeceğiz. Maddi açıdan da ciddi derecede faydası oluyor. Dışarıda salçanın kilogram hesabına baktığımız zaman bizimkisi daha ekonomik oluyor. Bizim için daha avantajlı. Aynı zamanda eşlerimiz için de bayanlar için de zahmetli bir iş" ifadelerini kullandı.

"Dedelerimizin ninelerimizin bizlere gösterdiği yoldan gidiyoruz"

Mümkün olduğunca doğal ürünler tüketmekten yana olduğunu ifade eden Karabulut, "Birkaç gün önce küçük bir miktar domatesimiz vardı ondan salça yaptık. 1 kiloluk cam şişelerde yaptık. Domates sosu, menemen, böğürtlen marmelatı, diğer meyvelerden kayısı vişne reçeli yapıyoruz. Kabalı mevkiinden topladığımız nektarilerden meyve suları yapıyoruz. Çocuklarımıza okula giderken market ürünlerinden değil de doğal meyve sularından veriyoruz. Bütün kışlık ürünlerimizi kendimiz doğal bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Eskilerin dedelerimizin ninelerimizin bizlere gösterdiği yoldan gidiyoruz" diyerek geleneksel yönteme dikkat çekti.