Yozgat Sorgun'da 3 arkadaş, eşlerine destek için 300 kilo domatesi salçaya çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat Sorgun'da 3 arkadaş, eşlerine destek için 300 kilo domatesi salçaya çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat Sorgun\'da 3 arkadaş, eşlerine destek için 300 kilo domatesi salçaya çevirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde üç arkadaş, doğal ve ekonomik salça elde etmek için 300 kilo domatesi kazanlarda geleneksel yöntemle kaynattı. Eşlerinin iş yükünü azaltmayı hedefleyen arkadaşlar, kışlık hazırlık için 100 kiloya yakın salça çıkmasını bekliyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan üç arkadaş doğal, hijyenik ve ekonomik olmasının yanı sıra eşlerine de yardımcı olmak için geleneksel usulde salça kaynattı.

Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde bir araya gelen arkadaşlar Seyit Karabulut, Cemal Tüysüz ve Bahri Çekerek içeriğini bildikleri doğal ürünleri tüketmek ve eşlerinin iş yükünü hafifletmek amacıyla salça yapımı için kolları sıvadı. İlk olarak tanıdıkları üreticiden 300 kilo domates temin eden arkadaşlar, kendi deyimleriyle 'kurbanda danaya girer gibi' salça yapmaya karar verdi.

Bahçedeki çeşmede bol su ile yıkayıp ayıkladıkları domates ve kapya biberi salça makinesinden geçirerek öğüten arkadaşlar, odun ateşinde kurdukları kazanlarda kaynattıkları domates kapya biber karışımına bir miktar tuz eklediler. Kışlık hazırlıklarının bir kısmını mesailerinden arta kalan zamanda tamamlamaya çalışan arkadaşlar geleneksel usulde büyüklerinin gösterdiği yolda ilerlediklerini belirtti.

"300 kilo domates aldık"

Salça yapan arkadaşlardan Seyit Karabulut "Kışlık hazırlıklarımızdan olan salça hazırlığımıza başladık. Domateslerimizi kendi yöremizde tarlada yetiştiren bir ağabeyimizden temin ettik. Yıkadık, temizledik, salça makinemizden çektikten sonra kaynatma işlemine başladık. Bu sene 3 tane arkadaş beraber bu işi yapmaya karar verdik. Salçalarımızı hazırlıyoruz. Doğal ve hijyenik bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. 300 kilo domates aldık. 100 kiloya yakın salça beklentisi içerisindeyiz. Nasibimizde ne çıkarsa artık" diyerek hazırlık aşamasını anlattı.

"İş yükü ağır bayanlar bu konuda daha çok zorlanıyorlar"

Eşlerine yardımcı olmak amacıyla bu işe giriştiklerini ifade eden Karabulut, "Normalde biz eşimizle yapıyorduk ama bu sene arkadaşlarımızla beraber karar aldık. 3 erkek arkadaş bu işi yapmaya karar verdik. Daha da isabetli oldu. Çünkü iş yükü ağır. Gerçekten bayanlar bu konuda daha çok zorlanıyorlar. Biz bu işi daha kolay yapacağımıza inanıyoruz. Salça yaparken 'Zahmetine değer mi?' diye düşünen insanlar olacaktır. Fazlasıyla değeceğine inanıyoruz. Çünkü kendi seçtiğimiz domateslerle kendi makinemizle kendimiz kaynatıyoruz. Bu yüzden her şeyine vakıfız. Hijyenik bir ortamda yapıldığını biliyoruz. Her şeyden ziyade doğal" dedi.

"Kurbanda danaya girer gibi 3 kişi salça yapmaya karar verdik"

Üç arkadaş olarak salça yapmaya karar verdiklerini söyleyen Karabulut, "Günümüzde hastalıkların ana sebeplerinden bir tanesinin doğal olmayan ürünlerden kaynaklandığını biliyoruz. Bu yüzden biz de üç arkadaş karar verdik. Kurbanda danaya girer gibi üç kişi salça yapmaya karar verdik. Ortak masraflarımızı hesaplayacağız. Sonunda çıkan mahsulü de ortak bir şekilde bölüşeceğiz. Maddi açıdan da ciddi derecede faydası oluyor. Dışarıda salçanın kilogram hesabına baktığımız zaman bizimkisi daha ekonomik oluyor. Bizim için daha avantajlı. Aynı zamanda eşlerimiz için de bayanlar için de zahmetli bir iş" ifadelerini kullandı.

"Dedelerimizin ninelerimizin bizlere gösterdiği yoldan gidiyoruz"

Mümkün olduğunca doğal ürünler tüketmekten yana olduğunu ifade eden Karabulut, "Birkaç gün önce küçük bir miktar domatesimiz vardı ondan salça yaptık. 1 kiloluk cam şişelerde yaptık. Domates sosu, menemen, böğürtlen marmelatı, diğer meyvelerden kayısı vişne reçeli yapıyoruz. Kabalı mevkiinden topladığımız nektarilerden meyve suları yapıyoruz. Çocuklarımıza okula giderken market ürünlerinden değil de doğal meyve sularından veriyoruz. Bütün kışlık ürünlerimizi kendimiz doğal bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Eskilerin dedelerimizin ninelerimizin bizlere gösterdiği yoldan gidiyoruz" diyerek geleneksel yönteme dikkat çekti.

Kaynak: İHA
GastronomiÜç ArkadaşSorgunYozgatGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
11:38
AK Parti’de tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:44
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 12:16:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Yozgat Sorgun'da 3 arkadaş, eşlerine destek için 300 kilo domatesi salçaya çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei