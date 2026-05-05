Yozgat’ta 1 Mayıs Kutlaması Gerçekleşti

05.05.2026 22:42
Yozgat’ta 16 yıl aradan sonra 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı, emeğe vurgu yapıldı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2010 yılında sendikaların bir araya gelip kutladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 16 yıl sonra bir kez daha kutlandı. CHP, Kamu-İş ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamalarda konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Yozgat il temsilcisi Sedat Tuygun, "İşçi sınıfının uluslararası birlik ve mücadelesinin simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de bir bayram olarak kutlanmaktan her geçen yıl daha da uzaklaşmaktadır. Bugün emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinin unutturulmaya çalışıldığı, sömürünün devlet eliyle kurumsallaştığı, hak arama mücadelesinin şiddetle bastırıldığı bir düzene karşı omuz omuza mücadele vereceğiz." dedi.

Yozgat'ta en son 2010 yılında Lise Caddesi Abide İş Hanı önünde toplanan TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, Memur Sen, Türk Kamu Sen ve KESK olmak üzere 6 konfederasyona bağlı işçi ve memurlar ile Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinin, davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sonraki yıllarda HAK-İŞ tarafından yapılan basın açıklamasıyla kutlanıyordu.

Bu yıl ilk kez Yozgat'ta düzenlenen kutlamalar için Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, ADD ve CHP'li üyeler, şehirlerarası otobüs terminali bölgesinde toplandı. Güvenlik önlemleri altında yürüyüşe geçen emekçiler, Lise Caddesi'nden geçip, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Konuşmaların ardından katılımcılar halay çekti.

"Hak arama mücadelesinin şiddetle bastırıldığı bir düzene karşı omuz omuza mücadele vereceğiz"

Mitingde konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Yozgat il temsilcisi Sedat Tuygun, şunları söyledi:

"İşçi sınıfının uluslararası birlik ve mücadelesinin simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de bir bayram olarak kutlanmaktan her geçen yıl daha da uzaklaşmaktadır. Bugün emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinin unutturulmaya çalışıldığı, sömürünün devlet eliyle kurumsallaştığı, hak arama mücadelesinin şiddetle bastırıldığı bir düzene karşı omuz omuza mücadele vereceğiz. Yıllardır ısrarla sürdürülen sermaye odaklı ekonomi politikaları sonucunda yukarıda zenginlik ve refah, aşağıda ise zam, zulüm, yoksulluk ve sefalet birikmektedir. Sınıfsal uçurum giderek derinleşmekte, emekçiler açlık sınırının dayı altında ücretlere mahkum edilmektedir. Ekonomik krizin ve enflasyonun tüm yükü emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan halkımızın sırtına yüklenmektedir."

"Bundan sonra Yozgat'taki işçi kardeşlerimiz 1 Mayıslarda çevre illere gitmesin"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da şöyle konuştu:

"Yozgat'ta 1 Mayıs kutlaması bir ilk oluyor. Yozgat'taki emekçiler, çalışanlar, işçiler bundan sonraki 1 Mayıs'ları inşallah hep birlikte kutlar, devam ettiririz. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndan bütün sivil toplum örgütlerimize, bütün emek bürolarımıza, bütün siyasi partilerimize, STK'larımıza bir çağrıda bulunalım, bundan sonra Yozgat'taki işçi kardeşlerimiz 1 Mayıslarda çevre illere gitmesin. Yozgat işçisine, emeğine, alın terine sahip çıksın. Bu bir siyasi parti işi değil. Bu sadece belirli sendikaların işi değil. Bu, örgütlü bir toplum olmanın gereğidir. Onun için altını çizerek söylüyorum, bundan sonraki 1 Mayıs'larda inşallah biz bugün burada bir kılıcı başlattık, bundan sonrasını inşallah devam ettiririz."

Kaynak: ANKA

